В нескольких регионах Украины ввели аварийные отключения электроэнергии. Причина — сложная ситуация в энергосистеме из-за последствий вражеских ударов по критической инфраструктуре.

Об этом сообщает Укрэнерго.

Аварийные отключения света в регионах

В Укрэнерго сообщили, что предварительные графики обесточивания в регионах, где применяются аварийные отключения, пока не действуют.

Ремонтные бригады работают над тем, чтобы как можно быстрее восстановить стабильное электроснабжение, подчеркнули в компании.

Аварийные отключения отменят после стабилизации ситуации в энергосистеме.

В Сумской области с 09:45 введены графики аварийных отключений света для 1-5 очередей потребителей, сообщила пресс-служба Сумыоблэнерго.

Сегодня ночью враг нанес удар по энергетической инфраструктуре Одесской области. На одном из объектов в Одесском регионе зафиксированы повреждения, там возник пожар. К счастью, погибших и пострадавших нет. Продолжается ликвидация последствий, сообщил руководитель Одесской ОВА Олег Кипер.

Напомним, что ночью 14 января прогремели взрывы в Кривом Роге Днепропетровской области – Россия дронами атаковала объект инфраструктуры.

