Графики отключения света 18 января: как будут отключать электрику в воскресенье
В воскресенье, 18 января, во всех областях Украины будут применены графики почасовых отключений света и графики ограничения мощности для промышленности.
Об этом сообщает Укрэнерго.
Графики отключения света по всей Украине
— Завтра, 18 января, во всех регионах Украины будут применяться графики почасовых отключений и графики ограничения мощности (для промышленных потребителей), — говорится в сообщении.
Причиной введения ограничительных мер стали последствия российских ракетно-дроновых атак на энергетические объекты.
Ситуация в энергосистеме может меняться, поэтому время и объем возможных отключений по вашему адресу следует уточнять на официальных страницах облэнерго в вашем регионе.
Напомним, по информации украинской разведки, Россия готовит удары по подстанциям АЭС Украины для того, чтобы заставить нашу страну подписать капитуляционные требования о прекращении войны.
Речь идет об атаках на подстанции передачи электроэнергии, которые обеспечивают работу украинских АЭС.
Ситуация в энергосистеме остается чрезвычайно напряженной после массированных российских атак.
В Минэнерго отмечают, что наибольшие трудности наблюдаются в Киеве и области, а также в ряде других городов Украины.
Эксперты не берутся прогнозировать возможность полного блэкаута, поскольку ремонтные работы продолжаются непрерывно.