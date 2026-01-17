В воскресенье, 18 января, во всех областях Украины будут применены графики почасовых отключений света и графики ограничения мощности для промышленности.

Об этом сообщает Укрэнерго.

Графики отключения света по всей Украине

— Завтра, 18 января, во всех регионах Украины будут применяться графики почасовых отключений и графики ограничения мощности (для промышленных потребителей), — говорится в сообщении.

Причиной введения ограничительных мер стали последствия российских ракетно-дроновых атак на энергетические объекты.

Ситуация в энергосистеме может меняться, поэтому время и объем возможных отключений по вашему адресу следует уточнять на официальных страницах облэнерго в вашем регионе.

Напомним, по информации украинской разведки, Россия готовит удары по подстанциям АЭС Украины для того, чтобы заставить нашу страну подписать капитуляционные требования о прекращении войны.

Речь идет об атаках на подстанции передачи электроэнергии, которые обеспечивают работу украинских АЭС.

Ситуация в энергосистеме остается чрезвычайно напряженной после массированных российских атак.

В Минэнерго отмечают, что наибольшие трудности наблюдаются в Киеве и области, а также в ряде других городов Украины.

Эксперты не берутся прогнозировать возможность полного блэкаута, поскольку ремонтные работы продолжаются непрерывно.

