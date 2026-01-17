Онлайн-карта боевых действий в Украине: где идут бои на 17.01.2026
Полномасштабная война в Украине началась около 05:00 29 февраля 2022 года по приказу президента РФ Владимира Путина.
Вторжение стартовало с атаки на аэродромы, военные склады в Киеве, Харькове и Днепре, а также на государственную границу на участке с Россией, Беларусью и оккупированным Крымом.
Факты ICTV предлагают вниманию карты боевых действий от Deep State, Institute for the study of war и CTP, которые условно отображают ситуацию в городах Украины. Также доступна карта боевых действий liveuamap.com.
Карта боевых действий в Украине Deep State в режиме онлайн
Условные обозначения на карте:
- синие участки – территория, откуда оккупанты выбиты;
- зеленые участки – территория, освобожденная в конце марта – в начале апреля;
- серые участки – территория, требующая уточнения;
- красные участки – территория, захваченная оккупантами;
- черный цвет – территория Крыма и ОРДЛО;
- розовый цвет – территория Приднестровья.
Также на карте Deep State обозначены подразделения врага, штабы, аэродромы, флот и направления атак оккупантов.
Ни в коем случае не используйте карту для того, чтобы проложить безопасные маршруты, пользуйтесь зелеными коридорами, предложенными властями.
Карта боевых действий liveuamap.com
На карте можно смотреть в режиме онлайн, где идут бои в Украине, какие территории уже свободны от оккупантов и другие важные события.
Обозначения цветов на карте:
- синий – правительство Украины, НАТО, другие западные силы;
- красный – Россия, Беларусь, Приднестровье.
Участки на карте, отмеченные красным цветом, – временно оккупированные территории Украины.