В Киеве продолжаются работы по восстановлению теплоснабжения в 102 жилых домах после российской атаки 9 января и морозов.

Об этом сообщил вице-премьер-министр по восстановлению Украины – министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба в Telegram.

Отсутствие тепла в Киеве: что известно

— 46 многоэтажек остались без отопления после массированной российской атаки 9 января. Еще 56 домов – с локальными авариями из-за сильных морозов и изношенных внутренних систем. Ситуация динамична: бригады устраняют сбои в режиме реального времени, – отметил он.

Больше всего домов без тепла сейчас в Голосеевском районе, работы также продолжаются в Шевченковском.

Дома постепенно разогревают, запуск отопления происходит под постоянным сопровождением специалистов, чтобы избежать повторных аварий.

По словам Кулебы, в настоящее время круглосуточно работают 16 ремонтных бригад, дополнительно привлечено 20 бригад из других регионов, 30 бригад готова предоставить Укрзализныця.

Всего в Киеве работают до 50 аварийных бригад, это около 200 специалистов.

— Для поддержки людей разворачиваем дополнительный опорный пункт несокрушимости от ГСЧС. В домах, где тепло еще не восстановили, электроснабжение отключать не будут. Наша задача – завершить работы в максимально сжатые сроки. Уже сегодня тепло должно вернуться примерно в половине домов, остальные – в ближайшее время, – добавил министр.

ДТЭК о ситуации в Киеве

Ситуацию в Киеве прокомментировали в ДТЭК. Столица живет в режиме экстренных отключений (при отсутствии графиков) более недели. Это самый длительный период за время полномасштабного вторжения.

Причина – массированные атаки по объектам энергосистемы. Более недели температура держится на уровне минус 10 градусов.

— Во время последнего обстрела оккупанты повредили тепловую инфраструктуру, возникли проблемы с теплоснабжением. Из-за этих факторов люди активнее используют обогреватели. Это увеличивает нагрузку на электросети, — говорится в сообщении.

Энергетики делают все возможное, чтобы поддерживать режим 3 часа со светом, 10 часов — без. Но ситуация по городу неравномерна, все зависит от степени повреждений генерации и сетей.

Сейчас все усилия направлены на возвращение к предусмотренным графикам.

Напомним, мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в Киеве без тепла сейчас около 50 домов из 6 тыс., которые остались без теплоснабжения после атаки врага на критическую инфраструктуру в ночь на 9 января.

