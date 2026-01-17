Президент Украины Владимир Зеленский во время специального энергетического селектора очертил первоочередные задачи по стабилизации ситуации в регионах.

Зеленский назвал первоочередные задачи в энергетике

Глава государства сообщил на своей странице в Telegram, что провел специальный энергетический селектор, и озвучил три задачи. Зеленский заслушал доклады о ликвидации последствий ударов РФ и реализации решений, которые должны добавить стойкости украинским городам и общинам.

— Первое – спасибо всем ремонтным бригадам, ГСЧС Украины, каждой энергетической компании, всем коммунальным службам, реально работающим сейчас. География работы – вся Украина, почти в каждом регионе есть соответствующие задачи, – написал он.

По словам Зеленского, сейчас самая сложная ситуация в Киеве, Харькове и Запорожье, а также в Киевской, Харьковской и Запорожской областях.

Он отметил, что поручил отдельно разобраться с ситуацией в Киеве, где дома до сих пор без отопления.

— К сожалению, есть отличия в отчетах с городского и правительственного уровней даже по количеству таких домов. Министерство энергетики все центральные органы власти должны максимально подключиться, чтобы помочь людям. Благодарен Министерству внутренних дел Украины за оперативное развертывание дополнительных пунктов поддержки и расширение работы линии 112, — добавил он.

Президент отметил, что после ночного удара по Киевщине есть дополнительные вызовы для Гостомеля, Бучи, Ирпеня, все необходимые службы привлечены. Кроме того, в течение дня должна быть исправлена ​​ситуация в Одессе.

Также Зеленский заслушал доклады относительно ситуации на Черниговщине, Сумщине, Полтавщине и Днепропетровской области.

В то же время президент подчеркнул необходимость максимально ускориться с увеличением объемов импорта электричества и привлечением дополнительного оборудования от партнеров.

– Все решения для этого уже есть, и наращивание импорта должно происходить безотлагательно, – отметил президент.

По словам Зеленского, есть отдельные поручения для министра обороны Украины по работе Воздушных сил и защите неба и добавил, что будут решения.

Фото: Владимир Зеленский

