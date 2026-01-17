ВСУ поразили ПВО в Крыму и склад БпЛА врага в районе Донецка — Генштаб
- В Крыму подразделениями Сил обороны Украины поражены объекты ПВО врага.
- Также в Донецке было поражено место хранения БпЛА и подготовки их применения.
На территории временно оккупированного украинского Крыма поражены средства ПВО, а в Донецкой области — склад БпЛА врага.
В Крыму и возле Донецка поражены средства ПВО и российский склад БпЛА
Как сообщил Генеральный штаб ВСУ, на территории временно оккупированного украинского Крыма подразделениями Сил обороны Украины поражены объекты противовоздушной обороны врага.
В частности, речь идет о радиолокационной станции Небо-У (район Евпатории) и зенитном ракетно-пушечном комплексе Панцирь-С1 (в районе Хуторка).
Кроме того, на временно оккупированной территории Донецкой области, в районе Донецка поражено место хранения и подготовки к применению беспилотных летательных аппаратов.
— Масштабы ущерба уточняются. Продолжаем уничтожать врага и его возможности, — говорится в сообщении.
К слову, 11 января агенты движения Атеш заявили об успешной диверсии в Московской области, в результате которой была уничтожена вышка связи военного подразделения ПВО РФ.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 424-е сутки.
