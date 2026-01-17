На территории временно оккупированного украинского Крыма поражены средства ПВО, а в Донецкой области — склад БпЛА врага.

В Крыму и возле Донецка поражены средства ПВО и российский склад БпЛА

Как сообщил Генеральный штаб ВСУ, на территории временно оккупированного украинского Крыма подразделениями Сил обороны Украины поражены объекты противовоздушной обороны врага.

В частности, речь идет о радиолокационной станции Небо-У (район Евпатории) и зенитном ракетно-пушечном комплексе Панцирь-С1 (в районе Хуторка).

Кроме того, на временно оккупированной территории Донецкой области, в районе Донецка поражено место хранения и подготовки к применению беспилотных летательных аппаратов.

— Масштабы ущерба уточняются. Продолжаем уничтожать врага и его возможности, — говорится в сообщении.

К слову, 11 января агенты движения Атеш заявили об успешной диверсии в Московской области, в результате которой была уничтожена вышка связи военного подразделения ПВО РФ.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 424-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

