Ситуация с укомплектованием подразделений Сил обороны Украины частично улучшилась по сравнению с тем, что было более шести месяцев назад.

Об этом сказал главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в интервью LB.ua.

Сырский об укомплектовании подразделений ВСУ

– У нас гораздо лучшие показатели в этом вопросе, чем, скажем, семь месяцев назад, – обратил внимание Сырский.

По его словам, во-первых, ВСУ показывают стабильные показатели именно в получении того количества личного состава, которое планировали, например, на месяц.

Во-вторых, паритетное направление – это уменьшение уровня самовольного оставления частей. Как отметил Сырский, это даст возможность дополнительного получения военнослужащих и уменьшения нагрузки в плане мобилизации.

По мнению главнокомандующего ВСУ, улучшение показателей могло бы повлиять на улучшение работы ТЦК и СП, а также всех составляющих Сил обороны Украины.

– Для человека, прешедшего из гражданской жизни, который никогда не связывал себя с армией, этот процесс перехода болезненный. С нашей стороны нужно сделать все, чтобы он проходил более комфортно, без критических последствий, когда идут в СОЧ, – сказал он.

Как утверждает Сырский, лучшие показатели по комплектованию демонстрируют бригады, которые активно развивают направление рекрутинга.

По его словам, информационная кампания должна способствовать проведению мобилизации и повышению престижа ВСУ, которые ведут борьбу с силами РФ, превосходящими, в частности, в вооружении, личном составе и количестве боеприпасов.

Кстати, в 2025 году количество украинских потерь уменьшилось на 13%, однако в России наоборот – значительно увеличилось, сказал Сырский.

Главнокомандующий ВСУ рассказал, что за последние два года (2024 и 2025 годы) потери России составили более 850 тыс. личного состава.

Как объяснил Сырский, речь идет обо всех потерях: как ликвидированных, так и раненых. По его мнению, это свидетельствует об эффективности боевых действий.

