В 2025 году россияне активизировали использование временно оккупированного Мариупольского морского порта, представляя это как восстановление. На самом деле это присвоение украинской инфраструктуры и ее интеграция в логистическую систему России.

Об этом сообщает пресс-центр Службы внешней разведки Украины (СВР).

Что РФ делает с портом Мариуполя

По данным разведки, российские оккупанты заменяют украинские стандарты на российские, стирая украинскую юрисдикцию в порту.

– Решение открыть порт для иностранных судов является попыткой создать иллюзию легальности и обойти санкции, – отмечают в СВР.

Также россияне планируют углубить канал и расширить перевалку грузов. Таким образом оккупанты хотят превратить Мариуполь в ключевой логистический узел временно оккупированных территорий.

Что касается ситуации в самом Мариуполе, то она продолжает ухудшаться. В городе прекратили школьное питание из-за отсутствия финансирования. Жители годами ждут обещанного жилья. Но местные так называемые власти вместо компенсаций за разрушенные дома возводят дорогие ипотечные многоэтажки, которые мариупольцы купить не могут.

Параллельно действует механизм упрощенного изъятия так называемого бесхозного жилья – квартиры конфискуют у владельцев, которые погибли, выехали или потеряли документы.

На все обращения и жалобы мариупольцев “местные власти” дают один ответ – ждите.

Также оккупанты используют город как военный полигон для подготовки российских военных.

– Мариуполь для России – не город, а трофей и расходный материал. Под прикрытием пропаганды о так называемом восстановлении Россия демонстрирует полную деградацию государственной политики, в основе которой – пренебрежение к человеческой жизни, циничная эксплуатация захваченных территорий и сознательное игнорирование норм международного права, – подытожили в СВР Украины.

