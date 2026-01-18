За прошедшие сутки Силы обороны Украины ликвидировали на фронте не менее 830 российских военных.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Также за прошедшие сутки ВСУ уничтожили не менее пяти вражеских танков, пять бронированных машин, 33 единицы артиллерийских систем и одну реактивную систему залпового огня.

Потери РФ в войне на 18 января

личного состава – около 1 226 420 (+830) человек,

танков – 11 571 (+5) ед.,

боевых бронированных машин – 23 919 (+5) ед.,

артиллерийских систем – 36 294 (+33) ед.,

РСЗО – 1 616 (+1) ед.,

средств ПВО – 1 278 ед.,

самолетов – 434 ед.,

вертолетов – 347 ед.,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 109 450 (+845) ед.,

крылатых ракет – 4 163 ед.,

кораблей / катеров – 28 ед.,

подводных лодок – 2 ед.,

автомобильной техники и автоцистерн – 74 706 (+105) ед.,

специальной техники – 4 044 ед.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 425-е сутки.

Источник : Генштаб ВСУ

