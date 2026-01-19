Согласовал новые боевые операции СБУ: Зеленский провел встречи с Хмарой и Малюком
- Владимир Зеленский заслушал доклад и.о. главы СБУ Евгения Хмары и первого заместителя главы СБУ Александра Поклада.
- Президент сообщил, что согласовал новые боевые операции СБУ и отметил, что продолжается внутренняя трансформация службы.
Президент Украины Владимир Зеленский заслушал доклад временно исполняющего обязанности главы Службы безопасности Евгения Хмары.
Об этом он сообщил в Telegram.
Зеленский заслушал доклады руководства СБУ
— Служба безопасности Украины, как всегда, активна в защите нашего государства и людей. Согласовал новые боевые операции. Продолжается и внутренняя трансформация Службы – именно так, чтобы усилить наше государство, – написал Зеленский по результатам встречи.
Президент также заслушал доклад первого заместителя председателя СБУ Александра Поклада.
Зеленский сообщил, что “взято в плен именно того россиянина, который виновен в расстреле украинских пленных в октябре прошлого года в Курской области РФ”.
— Каждый российский убийца должен ответить за содеянное. Так и будет. Противодействуем и российским диверсиям в тылу – благодарю Службу безопасности Украины за защиту наших граждан, – добавил президент.
Глава государства проинформировал о докладе Василия Малюка.
— Продолжаем подготовку наших асимметричных операций против России. Все необходимые ресурсы Службы безопасности Украины и других государственных структур полностью обеспечены, — отметил президент.
Напомним, 5 января Зеленский назначил новых заместителей главы СБУ. Александр Поклад был назначен первым заместителем главы Службы безопасности.
В тот же день президент назначил экс-начальника Центра спецопераций А СБУ Евгения Хмару временным исполняющим обязанности главы СБУ.
13 января Верховная Рада проголосовала за отставку Василия Малюка с должности главы СБУ.