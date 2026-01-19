Президент Украины Владимир Зеленский заслушал доклад временно исполняющего обязанности главы Службы безопасности Евгения Хмары.

Об этом он сообщил в Telegram.

Зеленский заслушал доклады руководства СБУ

— Служба безопасности Украины, как всегда, активна в защите нашего государства и людей. Согласовал новые боевые операции. Продолжается и внутренняя трансформация Службы – именно так, чтобы усилить наше государство, – написал Зеленский по результатам встречи.

Президент также заслушал доклад первого заместителя председателя СБУ Александра Поклада.

Зеленский сообщил, что “взято в плен именно того россиянина, который виновен в расстреле украинских пленных в октябре прошлого года в Курской области РФ”.

— Каждый российский убийца должен ответить за содеянное. Так и будет. Противодействуем и российским диверсиям в тылу – благодарю Службу безопасности Украины за защиту наших граждан, – добавил президент.

Глава государства проинформировал о докладе Василия Малюка.

— Продолжаем подготовку наших асимметричных операций против России. Все необходимые ресурсы Службы безопасности Украины и других государственных структур полностью обеспечены, — отметил президент.

Напомним, 5 января Зеленский назначил новых заместителей главы СБУ. Александр Поклад был назначен первым заместителем главы Службы безопасности.

В тот же день президент назначил экс-начальника Центра спецопераций А СБУ Евгения Хмару временным исполняющим обязанности главы СБУ.

13 января Верховная Рада проголосовала за отставку Василия Малюка с должности главы СБУ.

