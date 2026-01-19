Зеленский: Россия подготовилась к новому массированному удару
- Зеленский сообщил о подготовке РФ к массированной атаке.
- Россия ожидает момента для нанесения удара по Украине.
- Президент призвал украинцев быть внимательными к воздушным тревогам.
Президент Владимир Зеленский заявил, что россияне подготовились к массированному удару по Украине.
Об этом глава государства сказал в своем вечернем видеообращении.
Предупреждение о новом ударе по Украине
По словам Зеленского, в ближайшие дни украинцам следует быть очень осторожными и внимательными, ведь Россия подготовилась к новому массированному удару и ожидает момента, чтобы нанести его.
— Пожалуйста, обращайте внимание на все воздушные тревоги, и в каждой области должна быть готовность максимально оперативно отреагировать и поддержать людей, — подчеркнул глава государства.
Сегодня президент провел совещание по состоянию энергетики в стране. Обсуждали восстановление критической инфраструктуры и подключение света потребителям в регионах.
– Чрезвычайно сложно во всех приграничных и прифронтовых областях. Прежде всего Харьков и область, Запорожье, Днепровщина, Чернигов, Сумщина. Продолжается работа в Одессе – есть задачи. Отдельное внимание Киеву и области – сейчас наиболее сложно, и в частности для Киева привлечены дополнительные ремонтные бригады, в том числе Укрзализныци, других государственных компаний, – подчеркнул Владимир Зеленский.
Также есть договоренность с премьер-министром Юлией Свириденко, чтобы правительство на этой неделе приняло решение для энергетиков, работающих непосредственно на местах после ударов, о дополнительных ежемесячных выплатах.
17 января президент Владимир Зеленский заявил, что Россия не демонстрирует готовности выполнять договоренности о прекращении войны и готовит новые удары по объектам энергетики и инфраструктуры Украины.