Президент Владимир Зеленский заявил, что россияне подготовились к массированному удару по Украине.

Об этом глава государства сказал в своем вечернем видеообращении.

Предупреждение о новом ударе по Украине

По словам Зеленского, в ближайшие дни украинцам следует быть очень осторожными и внимательными, ведь Россия подготовилась к новому массированному удару и ожидает момента, чтобы нанести его.

— Пожалуйста, обращайте внимание на все воздушные тревоги, и в каждой области должна быть готовность максимально оперативно отреагировать и поддержать людей, — подчеркнул глава государства.

Сегодня президент провел совещание по состоянию энергетики в стране. Обсуждали восстановление критической инфраструктуры и подключение света потребителям в регионах.

– Чрезвычайно сложно во всех приграничных и прифронтовых областях. Прежде всего Харьков и область, Запорожье, Днепровщина, Чернигов, Сумщина. Продолжается работа в Одессе – есть задачи. Отдельное внимание Киеву и области – сейчас наиболее сложно, и в частности для Киева привлечены дополнительные ремонтные бригады, в том числе Укрзализныци, других государственных компаний, – подчеркнул Владимир Зеленский.

Также есть договоренность с премьер-министром Юлией Свириденко, чтобы правительство на этой неделе приняло решение для энергетиков, работающих непосредственно на местах после ударов, о дополнительных ежемесячных выплатах.

17 января президент Владимир Зеленский заявил, что Россия не демонстрирует готовности выполнять договоренности о прекращении войны и готовит новые удары по объектам энергетики и инфраструктуры Украины.

