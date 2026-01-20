Сегодня утром оккупантам удалось атаковать ударными беспилотниками типа Шахед энергообъект в Киевской области.

Работа Воздушных сил по противодействию таким дронам неудовлетворительна, заявил президент Владимир Зеленский.

Зеленский о работе Воздушных сил

Президент провел специальный селектор, во время которого обсуждали ситуацию в регионах. Речь шла о восстановлении поврежденных объектов и привлечении необходимых ресурсов.

По словам президента, самая сложная ситуация сейчас в Киеве.

— Утром были попадания Шахедов по объекту энергетики в области. Бригады сейчас работают. Работа Воздушных сил по Шахедам неудовлетворительна: есть перехватчики, задействовано много сил — мобильные огневые группы, F-16 есть, и организация работы Воздушных сил должна быть другой, — отметил он.

Глава обсудил эту ситуацию с министром обороны Михаилом Федоровым и заверил, что соответствующие выводы будут сделаны.

Украинская делегация на форуме в Давосе

Также Зеленский провел беседы с секретарем СНБО Рустемом Умеровым, руководителем Офиса президента Кириллом Будановым и лидером фракции Слуга народа в Верховной Раде Давидом Арахамией.

Они представляют Украину на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

По словам президента, украинская делегация активно работает с американской стороной и европейскими партнерами по поводу возможных встреч и пакетов поддержки.

— Ракеты для противовоздушной обороны нужны каждый день. Оружие нужно каждый день. Оборудование для восстановления резерва нужно каждый день. Если формат Давоса это обеспечит — реальные результаты для Украины — Украина там будет представлена. Никому не нужна пустая политика и разговоры без результатов, — сказал он.

Напомним, в ночь на 20 января российские оккупанты в очередной раз нанесли удары по объектам энергетической инфраструктуры.

По данным Воздушных сил, в ночь на 20 января удалось сбить 315 из 339 ударных беспилотников врага.

После этой атаки ситуация с электроснабжением в Киеве ухудшилась. В некоторых многоэтажных домах свет отсутствует с момента российского удара.

