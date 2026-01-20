В результате российских обстрелов ситуация в энергосистеме Украины осложнилась. В нескольких регионах применены аварийные отключения.

Об этом сообщает Укрэнерго.

Отключение электроэнергии в Украине: что известно

Там отмечают, что предварительно обнародованные графики обесточивания в регионах, где применены аварийные отключения, пока не действуют.

Сейчас смотрят

– Энергетики работают над тем, чтобы как можно быстрее восстановить стабильное электроснабжение. Аварийные отключения будут отменены после стабилизации ситуации в энергосистеме, – говорится в сообщении.

Укрэнерго не называет перечень конкретных регионов, где начали действовать аварийные отключения электроэнергии, поэтому потребителям стоит смотреть эту информацию на страницах своих населенных пунктов в соцсетях.

– Ситуация в энергосистеме может измениться. Следите за сообщениями на страницах оператора системы распределения (облэнерго) вашего региона. Если сейчас у вас есть электроэнергия – пожалуйста, потребляйте ее экономно! – призывают в Укрэнерго.

Отключение электроэнергии: регионы, которые в перечне

Позже в компании обнародовали новое сообщение, в котором уточнили, что потребление электроэнергии в системе Украины остается высоким. Там попросили перенести пользование мощными электроприборами на ночные часы – после 23:00.

– Потребление электроэнергии остается высоким. Сегодня, 20 января, по состоянию на 9:30, его уровень был таким же, как в это время предыдущего дня – в понедельник. Вчера, 19 января, суточный максимум потребления был зафиксирован вечером. Он был на 1,1% ниже, чем максимум предыдущего рабочего дня – в пятницу, 16 января. Причина – больший объем вынужденно примененных ограничений, – говорится в сообщении.

В Укрэнерго рассказали, что аварийное отключение электроэнергии затронуло следующие регионы:

Киев;

Киевская область;

Одесская область;

Днепропетровская область;

Ровенская область;

Харьковская область;

Сумская область.

– Аварийно-восстановительные работы начались сразу после окончания воздушной тревоги и продолжаются там, где это позволяет ситуация с безопасностью. Энергетики делают все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть поврежденное оборудование в работу, – подытожили в компании.

Отмечается также, что в результате предыдущих ракетно-дроновых атак 20 января во всех регионах Украины вынужденно применяются меры ограничения потребления в виде графиков ограничения мощности, кроме тех населенных пунктов, которые попали под аварийные отключения.

Напомним, мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в Киеве без тепла после ночной атаки РФ более 5 тыс. многоэтажек.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.