Аварийные отключения электроэнергии действуют в ряде областей Украины – Укрэнерго
- Из-за последствий российских обстрелов в энергосистеме Украины ввели аварийные отключения электроэнергии.
- Предварительные графики отключения электроэнергии не действуют, энергетики работают над стабилизацией и восстановлением поставок.
- Аварийные отключения затронули Киев и ряд областей, потребителей призывают экономить электроэнергию и следить за сообщениями облэнерго.
В результате российских обстрелов ситуация в энергосистеме Украины осложнилась. В нескольких регионах применены аварийные отключения.
Об этом сообщает Укрэнерго.
Отключение электроэнергии в Украине: что известно
Там отмечают, что предварительно обнародованные графики обесточивания в регионах, где применены аварийные отключения, пока не действуют.
– Энергетики работают над тем, чтобы как можно быстрее восстановить стабильное электроснабжение. Аварийные отключения будут отменены после стабилизации ситуации в энергосистеме, – говорится в сообщении.
Укрэнерго не называет перечень конкретных регионов, где начали действовать аварийные отключения электроэнергии, поэтому потребителям стоит смотреть эту информацию на страницах своих населенных пунктов в соцсетях.
– Ситуация в энергосистеме может измениться. Следите за сообщениями на страницах оператора системы распределения (облэнерго) вашего региона. Если сейчас у вас есть электроэнергия – пожалуйста, потребляйте ее экономно! – призывают в Укрэнерго.
Отключение электроэнергии: регионы, которые в перечне
Позже в компании обнародовали новое сообщение, в котором уточнили, что потребление электроэнергии в системе Украины остается высоким. Там попросили перенести пользование мощными электроприборами на ночные часы – после 23:00.
– Потребление электроэнергии остается высоким. Сегодня, 20 января, по состоянию на 9:30, его уровень был таким же, как в это время предыдущего дня – в понедельник. Вчера, 19 января, суточный максимум потребления был зафиксирован вечером. Он был на 1,1% ниже, чем максимум предыдущего рабочего дня – в пятницу, 16 января. Причина – больший объем вынужденно примененных ограничений, – говорится в сообщении.
В Укрэнерго рассказали, что аварийное отключение электроэнергии затронуло следующие регионы:
- Киев;
- Киевская область;
- Одесская область;
- Днепропетровская область;
- Ровенская область;
- Харьковская область;
- Сумская область.
– Аварийно-восстановительные работы начались сразу после окончания воздушной тревоги и продолжаются там, где это позволяет ситуация с безопасностью. Энергетики делают все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть поврежденное оборудование в работу, – подытожили в компании.
Отмечается также, что в результате предыдущих ракетно-дроновых атак 20 января во всех регионах Украины вынужденно применяются меры ограничения потребления в виде графиков ограничения мощности, кроме тех населенных пунктов, которые попали под аварийные отключения.
Напомним, мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в Киеве без тепла после ночной атаки РФ более 5 тыс. многоэтажек.