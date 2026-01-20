Сейчас Украина находится на пути к кардинальному урегулированию полномасштабной войны.

Об этом глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов заявил во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Буданов о пути к окончанию войны

– Мы на пути к кардинальному решению нашей войны. Не могу сказать, что мир наступит завтра. Если кто-то так говорит – это точно неправда, – утверждает глава Офиса президента.

По его словам, для достижения мира прилагается много усилий. Сейчас процесс урегулирования войны продвигается, поэтому есть сдержанный оптимизм, подчеркнул Буданов.

Отвечая на вопрос о том, сможет ли Украина достичь успеха в ближайшей перспективе, руководитель Офиса президента сказал, что во многом это зависит от России.

20 января президент Владимир Зеленский заявил, что Украина должна иметь минимум по два дрона-перехватчика на каждый беспилотник РФ. Особенно это нужно, если российские войска смогут применять по 1 тыс. Shahed в день.

По словам главы государства, сейчас армия РФ применяет в среднем по 350 ударных дронов, но Украина должна предусмотреть худший возможный сценарий, чтобы подготовиться к дальнейшим действиям.

