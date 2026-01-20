С 1 февраля 2026 года выезд мужчин за границу не претерпит существенных изменений, однако общие ограничения останутся актуальными.

Какие именно изменения возможны в правилах выезда мужчин с 1 февраля 2026 года и кто сможет пересечь границу – рассказываем в материале Фактов ICTV.

Новые правила выезда мужчин: как Кабмин обновил порядок бронирования

Новые инициативы по выезду мужчин: кого могут не выпускать за границу

Правила пересечения границы мужчинами в 2026 году

Выезд мужчин за границу с 1 февраля продолжат регулировать нормами Закона О мобилизации. Так, он будет возможен только при наличии действующего военно-учетного документа.

При пересечении границы сотрудники ГПСУ будут проверять документы всех мужчин, имеющих право на выезд в соответствии с правилами, поэтому перед поездкой мужчинам необходимо актуализировать свои данные в ТЦК и СП и внести информацию об отсрочке в военно-учетный документ.

Согласно требованиям законодательства, документ должен содержать VIN-код, который считывают пограничники для проверки данных в электронном реестре. VIN-код может быть как в новом документе, так и вклеен в военный билет старого образца.

Выезд за границу для работников СМИ: новый порядок и условия

Мужчины в возрасте от 23 до 60 лет, работающие в сфере стратегических коммуникаций, СМИ и информационной сфере, с 1 февраля 2026 года смогут выезжать за границу на срок до 60 дней.

Для этого необходимо получить письмо-согласование от Государственного комитета телевидения и радиовещания Украины, в котором должны быть указаны дата выезда, ориентировочная дата возвращения, пункт пропуска и другие обязательные данные.

Новый порядок выезда позволяет представителям СМИ и инфосферы пересекать границу, в частности, для участия в международных мероприятиях. Ранее Государственная пограничная служба Украины рассматривала каждый выезд на основании отдельных писем от Министерства культуры.

Кроме письма-согласования, для выезда за границу необходимо иметь:

приглашение от иностранной организации с переводом на украинский язык;

заграничный паспорт гражданина Украины;

военно-учетный документ с отметками ТЦК и СП или электронный военно-учетный документ.

Новые правила выезда мужчин: как Кабмин обновил порядок бронирования

Отметим, что постановление Кабинета министров от 8 декабря 2025 года предусматривает новые правила выезда мужчин, которые являются забронированными военнообязанными.

Так, предприятия оборонно-промышленного комплекса смогут бронировать работников на срок до 45 дней, что даст возможность специалисту устранить нарушение воинского учета и завершить оформление необходимых документов без риска потери работы.

Еще одно важное изменение касается предприятий, признанных критически важными. Для них отменили фиксированный срок проверки списков работников, которых подают на бронирование. Ранее такая проверка длилась до 72 часов.

В Кабмине объясняют, что новый порядок позволит быстрее принимать решения о бронировании, не останавливать работу предприятий и обеспечить защиту работников, имеющих законное право на бронь и, соответственно, возможность выезда за границу в предусмотренных законом случаях.

Новые инициативы по выезду мужчин: кого могут не выпускать за границу

В Украине продолжаются дискуссии о возможных изменениях правил выезда мужчин за границу.

В частности, в Верховной Раде рассматривают инициативы, которые предусматривают расширение перечня лиц, которым могут запретить покидать страну.

Так, народный депутат от Слуги народа Александр Федиенко заявил, что ограничения могут касаться мужчин, забронированных на критически важных предприятиях. По его словам, если работник получил бронь из-за выполнения функций, важных для государства, он должен находиться в Украине, а не за границей.

Сейчас соответствующий законопроект прорабатывается в профильном комитете Верховной Рады. Окончательных решений об изменении правил выезда мужчин пока не принято, а возможные нововведения находятся на стадии обсуждения.

Правила выезда мужчин с 1 февраля 2026 года: кому разрешено пересекать границу

Согласно действующим нормам, с 1 февраля 2026 года без ограничений могут выезжать за границу мужчины в возрасте от 18 до 22 лет, а также лица старше 60 лет.

Что касается мужчин в возрасте от 23 до 60 лет, их выезд за границу разрешен только при наличии законных оснований, предусмотренных правилами пересечения государственной границы. К ним относятся:

состояние здоровья;

семейные обстоятельства;

обучение за границей (студенты и курсанты);

профессиональная деятельность, в частности в сфере медиа;

поездки, связанные с помощью ВСУ и волонтерской деятельностью.

Какие документы нужны для выезда мужчинам 18-22 лет

Для пересечения границы мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет необходимо иметь:

заграничный паспорт;

военно-учетный документ в бумажной или электронной форме, который имеют право проверять пограничники.

Документы для выезда мужчин 18-60 лет и новые правила ЕС

С 12 октября 2025 года для всех граждан Украины, в частности военнообязанных мужчин, действуют обновленные правила пересечения границ ЕС в связи с запуском системы Entry/Exit System (EES).

Система фиксирует все пересечения внешних границ Шенгенской зоны и предусматривает обязательную цифровую регистрацию вместо паспортных штампов.

Для прохождения регистрации необходимо предоставить:

фото лица;

отпечатки четырех пальцев (для лиц от 12 лет);

данные из загранпаспорта;

информацию о дате, месте въезда или выезда и возможных отказах во въезде.

Также все пассажиры транспорта должны выходить для прохождения биометрического контроля.

Система EES применяется к поездкам до 90 дней в течение 180 дней и направлена на контроль пребывания иностранцев в Шенгенской зоне и предотвращение использования поддельных документов.

Выезд мужчин в феврале 2026 года: кто имеет право на исключения

В феврале 2026 года мужчины призывного возраста могут выезжать за границу в отпуск, но только при наличии бронирования и официального разрешения от предприятия, на котором они работают.

Кроме того, право на выезд за границу имеют мужчины, которые:

сопровождают лиц с инвалидностью;

выезжают на лечение;

имеют другие законные и документально подтвержденные основания.

В то же время эти правила не распространяются на забронированных лиц, должности которых указаны в пункте 2.14 Правил пересечения государственной границы. Такие мужчины могут пересекать границу исключительно для служебных командировок.

Как избежать отказа в выезде мужчин за границу с 1 февраля 2026 года

Юристы предупреждают, что Госпогранслужба может отказать в пересечении границы военнообязанным, которые:

не имеют военно-учетного документа в бумажной или электронной форме;

не предоставили документы, подтверждающие право на выезд;

имеют расхождения между документами и данными в реестре Оберіг;

находятся в розыске или имеют ошибки в учетных данных;

не могут подтвердить основание для выезда.

Могут ли выезжать мужчины, исключенные из воинского учета

К категории исключенных из воинского учета относятся:

мужчины старше 60 лет;

осужденные за тяжкие или особо тяжкие преступления;

лица, признанные непригодными к службе по заключению ВВК;

граждане, которым прекращено гражданство Украины.

Юристы подчеркивают: даже статус непригодного к службе не гарантирует автоматического разрешения на выезд. Перед поездкой необходимо убедиться, что все данные корректно внесены в реестры.

Для выезда мужчине, исключенному из воинского учета, необходимо:

подать заявление в ТЦК и СП и получить решение об исключении;

иметь справку ВЛК о непригодности;

проверить актуальность данных в приложении Резерв+.

Адвокаты советуют обязательно проверять информацию в Резерв+ перед пересечением границы, чтобы избежать отказа на пункте пропуска.

Напомним, Рада продлила военное положение и мобилизацию до 4 мая.

