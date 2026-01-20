Украина разрабатывает украинский аналог китайских дронов Mavic, сообщил министр обороны Михаил Федоров.

Украина разрабатывает украинский аналог дронов Mavic

Как сообщил Михаил Федоров во время общения с журналистами, Украина работает над поиском замены китайских дронов Mavic.

— Важно найти замену Мавикам и другим китайским дронам. Уже в этом месяце мы тестируем определенное решение. У нас будет свой аналог Мавика: камера та же, однако дистанция полета больше, — сказал Федоров.

Он отметил необходимость “развивать это направление”.

Напомним, что разработка аналога дронов Mavic обусловлена тем, что китайская компания DJI запретила их продажу Украине, что заставляет нашу страну искать альтернативы. Также существуют вопросы безопасности, поскольку DJI отправляет данные производителям.

О том, что Украина столкнулась с проблемами закупки китайских Mavic, которые в то же время перенаправлялись в Россию, сообщал еще в июне прошлого года Рустем Умеров, возглавлявший в то время Министерство обороны.

Также о проблемах с поставками Mavic для Украины со стороны Китая информировал и президент Владимир Зеленский.

