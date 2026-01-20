Украина планирует улучшить сотрудничество с международными партнерами в сфере оборонных технологий, в частности, путем обмена боевыми данными и совместной разработки решений на основе искусственного интеллекта.

Об этом заявил министр обороны Украины Михаил Федоров во время встречи с журналистами, пишет Суспільне новини.

Система для обучения ИИ союзников на боевых данных

Как объяснил глава Минобороны, одним из ключевых направлений станет более активная интеграция партнеров в украинские военные проекты.

Сейчас смотрят

По его словам, Украина планирует предлагать не только потребности в финансировании, но и собственную ценность, в частности, уникальные данные с поля боя.

– Партнеры хотят наши данные. Мы построим систему, на которой они смогут обучать свои софтверные продукты, используя наши данные. Сегодня данные с фронта имеют чрезвычайную ценность, – объяснил министр обороны.

Как утверждает Федоров, речь идет о создании специального дата-полигона для тренировки моделей партнеров с искусственным интеллектом. Это даст возможность союзникам лучше понимать современную войну, а Украине – получать технологически более сильные решения.

По мнению Федорова, международная поддержка уже существенна, однако ключевым вызовом остается ее эффективная организация. По его словам, сейчас над этим вопросом работает команда Министерства обороны.

Федоров рассказал, что Украина не рассчитывает на то, что ее кто-то спасет, а делает ставку на собственные силы. Однако можно значительно ускорить результат, если партнеры почувствуют, что это также их война, предположил он.

В то же время стратегическая цель Украины – остановить Россию в воздухе и на земле, утверждает министр обороны, а также нанести удары по экономическому потенциалу Москвы, в результате чего удастся создать условия для завершения войны.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.