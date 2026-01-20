За прошедшие сутки Силы обороны Украины ликвидировали на фронте не менее 1 020 российских военных.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Также за прошедшие сутки ВСУ уничтожили не менее пяти вражеских танков, пять бронированных машин, 33 единицы артиллерийских систем и одну реактивную систему залпового огня.

Потери врага на 19 января 2026 года

  • личного состава – около 1 227 440 (+1 020) человек,
  • танков – 11 573 (+2) ед.,
  • боевых бронированных машин – 23 922 (+3) ед.,
  • артиллерийских систем – 36 333 (+39) ед.,
  • РСЗО – 1 617 (+1) ед.,
  • средств ПВО – 1 278 ед.,
  • самолетов – 434 ед.,
  • вертолетов – 347 ед.,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 110 215 (+765) ед.,
  • крылатых ракет – 4 163 ед.,
  • кораблей / катеров – 28 ед.,
  • подводных лодок – 2 ед.,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 74 876 (+170) ед.,
  • специальной техники – 4 045 (+1) ед.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 427-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

