Виктория Тарасова, редактор ленты новостей
2 мин.
Потери врага на 20 января: ВСУ уничтожили 1 130 оккупантов и 60 артсистем
За прошедшие сутки Силы обороны Украины ликвидировали на фронте не менее 1 020 российских военных.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
Также за прошедшие сутки ВСУ уничтожили не менее пяти вражеских танков, пять бронированных машин, 33 единицы артиллерийских систем и одну реактивную систему залпового огня.
Потери врага на 19 января 2026 года
- личного состава – около 1 227 440 (+1 020) человек,
- танков – 11 573 (+2) ед.,
- боевых бронированных машин – 23 922 (+3) ед.,
- артиллерийских систем – 36 333 (+39) ед.,
- РСЗО – 1 617 (+1) ед.,
- средств ПВО – 1 278 ед.,
- самолетов – 434 ед.,
- вертолетов – 347 ед.,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 110 215 (+765) ед.,
- крылатых ракет – 4 163 ед.,
- кораблей / катеров – 28 ед.,
- подводных лодок – 2 ед.,
- автомобильной техники и автоцистерн – 74 876 (+170) ед.,
- специальной техники – 4 045 (+1) ед.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 427-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
