На конец прошедших суток на фронте произошло 102 боевых столкновения. Российские войска нанесли четыре ракетных и 41 авиационный удар, применив 38 ракет и сбросив 85 управляемых авиабомб. Кроме того, враг привлек для поражения 3369 дронов-камикадзе и осуществил 2503 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов.

Карта боевых действий в Украине на 21 января 2026 года

Потери врага в войне на 21 января 2026 года

личного состава – около 1 229 740 (+1 170) человек.

танков – 11 587 (+8) ед.

боевых бронированных машин – 23 938 (+10) ед.

артиллерийских систем – 36 463 (+70) ед.

РСЗО – 1 621 (+3) ед.

средства ПВО – 1 279 ед.

самолетов – 434 ед.

вертолетов – 347 ед.

БПЛА оперативно-тактического уровня – 112 159 (+1 019) ед.

крылатых ракет – 4 190 (+27) ед.

кораблей / катеров – 28 ед.

подводных лодок – 2 ед.

автомобильной техники и автоцистерн – 75 238 (+171) ед.

специальной техники – 4 049 (+1) ед.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 428-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

