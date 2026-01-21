Марта Бондаренко, редактор ленты
Карта боевых действий на 21 января 2026 года – ситуация на фронте
На конец прошедших суток на фронте произошло 102 боевых столкновения. Российские войска нанесли четыре ракетных и 41 авиационный удар, применив 38 ракет и сбросив 85 управляемых авиабомб. Кроме того, враг привлек для поражения 3369 дронов-камикадзе и осуществил 2503 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов.
Карта боевых действий в Украине на 21 января 2026 года
Потери врага в войне на 21 января 2026 года
- личного состава – около 1 229 740 (+1 170) человек.
- танков – 11 587 (+8) ед.
- боевых бронированных машин – 23 938 (+10) ед.
- артиллерийских систем – 36 463 (+70) ед.
- РСЗО – 1 621 (+3) ед.
- средства ПВО – 1 279 ед.
- самолетов – 434 ед.
- вертолетов – 347 ед.
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 112 159 (+1 019) ед.
- крылатых ракет – 4 190 (+27) ед.
- кораблей / катеров – 28 ед.
- подводных лодок – 2 ед.
- автомобильной техники и автоцистерн – 75 238 (+171) ед.
- специальной техники – 4 049 (+1) ед.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 428-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Источник: Генштаб ВСУ, ISW
