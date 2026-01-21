С начала полномасштабного вторжения в большинстве регионов Украины был введен комендантский час. В то же время из-за сложной ситуации в энергетическом секторе правительство приняло решение внести изменения в постановление, регулирующее вопросы комендантского часа, предоставив регионам больше гибкости.

Когда начинается комендантский час в Черкассах, читайте в нашем материале.

Комендантский час в Черкасской области: как действует

Согласно обновленным нормам, областные и городские органы власти получили право самостоятельно определять целесообразность изменений в комендантском часе в зависимости от энергетической и безопасности ситуации на местах.

Впрочем, в Черкасской области решили оставить действующий режим без изменений. Об этом сообщил руководитель Черкасской областной военной администрации Игорь Табурец Суспільному. По его словам, это решение согласовано со штабом обороны области, ведь вопрос безопасности жителей остается приоритетным.

Он также отметил, что областная власть находится на постоянной связи с бизнесом и при необходимости принимает оперативные решения для обеспечения стабильной работы.

Во сколько начинается комендантский час в Черкассах

Комендантский час в Черкассах и в области по-прежнему будет действовать с 00:00 до 04:00.

Во время воздушной тревоги жители области могут беспрепятственно направляться в укрытия.

