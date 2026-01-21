В Украине из-за сложной ситуации в энергетической сфере введен режим чрезвычайной ситуации. В связи с этим правительство разрешило регионам применять гибкий подход к установлению комендантского часа — с учетом условий безопасности и потребностей населения.

Соответствующие изменения уже внесены в постановление правительства, и общины получили право корректировать временные ограничения на период энергетического кризиса.

Когда в Днепре начинается комендантский час, читайте в нашем материале.

С какого времени начинается комендантский час в Днепре

В то же время в Днепропетровской области общий режим комендантского часа пока остается без изменений. Как и раньше, комендантский час в Днепре действует с 00:00 до 05:00 утра, то есть с полуночи до пяти часов. Никаких новых решений о сокращении или продлении этого времени для области не принималось.

Но из-за близости к прифронтовым территориям в части общин Днепропетровской области действуют усиленные меры безопасности, в частности продленный комендантский час. Такие правила вводятся с учетом военной обстановки, рисков для гражданского населения и рекомендаций военных администраций.

Синельниковский район также относится к территориям, где применяются отдельные ограничения. В Синельниковском районе введен удлиненный комендантский час. В соответствии с распоряжением начальника районной военной администрации, с 11 августа 2025 года на период действия военного положения комендантский час на этой территории длится с 21:00 до 05:00.

Во время действия комендантского часа запрещено находиться на улицах и в других общественных местах без специальных пропусков.

В то же время во время действия комендантского часа, как и ранее, разрешается передвижение без специальных пропусков в случае воздушной тревоги или угрозы обстрелов. В частности, люди могут направляться к ближайшим укрытиям, а также посещать пункты несокрушимости, если в городе введен режим ЧС в энергетике.

При этом граждане обязаны иметь при себе документы, удостоверяющие личность, и предъявлять их по требованию сотрудников полиции.

