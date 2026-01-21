В Украине пенсионные и социальные выплаты продолжают начисляться в штатном режиме. В то же время для отдельных категорий пенсионеров законодательством предусмотрено обязательное прохождение физической идентификации.

Что означает сообщение о неподтвержденной идентификации пенсионеров и как действовать, читайте в нашем материале.

Сообщение о неподтвержденной идентификации: правда ли это

Эксперт по вопросам пенсионного обеспечения Виктор Богданов рассказал изданию На пенсии, что подобные уведомления не всегда означают реальное отсутствие идентификации. По его словам, в работе Пенсионного фонда Украины неоднократно фиксировались сбои и неточности — от неправильного исполнения судебных решений до некорректного перерасчета выплат или даже сообщений о несуществующих долгах.

Поэтому ситуации, когда пенсионеру ошибочно поступают сообщения о неподтвержденной идентификации, вполне возможны.

Сообщение о неподтвержденной идентификации: что делать

Специалист отмечает, что в случае получения такого сообщения прежде всего необходимо проверить фактическое состояние дел. Сделать это можно через официальный веб-портал Пенсионного фонда Украины, где предусмотрен отдельный электронный сервис под названием Моя идентификация.

С помощью этого раздела пользователь может увидеть:

дату последнего прохождения идентификации;

учреждение или сервис, через который она была осуществлена (например, банк или фронт-офис ПФУ).

Эта информация имеет принципиальное значение, ведь именно она подтверждает право человека на дальнейшее получение пенсии и других выплат.

Чтобы воспользоваться сервисом, нужно зайти на портал электронных услуг ПФУ и авторизоваться в личном кабинете с помощью квалифицированной электронной подписи, Дія.Підпису или системы ID.GOV.UA. После входа необходимо открыть соответствующий раздел в меню слева. Если он не отображается сразу, следует обновить страницу.

Виктор Богданов также пояснил, что в случаях, когда пенсионер не подлежит обязательной идентификации или еще ни разу ее не проходил, поля с датой и источником подтверждения останутся пустыми.

Если же уведомления о неподтвержденной идентификации приходят на телефон с просьбой перейти по ссылке, этого делать не стоит. Часто мошенники выдают себя за сотрудников правительственных организаций, чтобы обмануть доверчивых пенсионеров. Поэтому для проверки идентификации пользуйтесь исключительно сайтом ПФУ или обратитесь в Пенсионный фонд в вашем городе.

