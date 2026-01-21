Во всех регионах Украины будут применять графики почасовых отключений света и ограничения мощности в четверг, 22 января.

Об этом сообщили в Национальной энергетической компании Укрэнерго.

Графики отключения света на 22 января в Украине

Как заявили в Укрэнерго, во всех областях Украины будут отключать свет и применять графики ограничения мощности (для промышленных потребителей) в течение четверга, 22 января.

По информации компании, это вынужденные ограничения в результате российских ракетно-дроновых атак на энергообъекты Украины.

В Укрэнерго отметили, что ситуация в энергосистеме может измениться, поэтому стоит узнавать актуальную информацию о времени и объеме применения отключений света на официальных страницах облэнерго.

График отключения света в Киеве

В Киеве уже восстановлено электроснабжение всех объектов критической инфраструктуры после российской атаки, сообщили в компании ДТЭК.

Однако ситуация с электроснабжением столицы остается сложной. Сейчас продолжаются экстренные отключения света в Киеве, поэтому не действуют графики и распределение по группам.

По информации ДТЭК, из-за разрушения врагом объектов генерации самой сложной остается ситуация в частях Днепровского и Деснянского районов Киева.

В то же время еще около 44 тыс. домов в столице остаются без света. В компании добавили, что ремонтные работы продолжаются непрерывно, чтобы ликвидировать последствия российского обстрела.

