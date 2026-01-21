Во всех регионах Украины будут действовать графики отключения света 22 января
- В четверг, 22 января, во всех регионах Украины будут действовать графики почасовых отключений электроэнергии для населения и ограничения мощности для промышленных потребителей.
- По данным Укрэнерго, ограничения для всей страны продлятся в течение суток.
Во всех регионах Украины будут применять графики почасовых отключений света и ограничения мощности в четверг, 22 января.
Об этом сообщили в Национальной энергетической компании Укрэнерго.
Графики отключения света на 22 января в Украине
Как заявили в Укрэнерго, во всех областях Украины будут отключать свет и применять графики ограничения мощности (для промышленных потребителей) в течение четверга, 22 января.
По информации компании, это вынужденные ограничения в результате российских ракетно-дроновых атак на энергообъекты Украины.
В Укрэнерго отметили, что ситуация в энергосистеме может измениться, поэтому стоит узнавать актуальную информацию о времени и объеме применения отключений света на официальных страницах облэнерго.
График отключения света в Киеве
В Киеве уже восстановлено электроснабжение всех объектов критической инфраструктуры после российской атаки, сообщили в компании ДТЭК.
Однако ситуация с электроснабжением столицы остается сложной. Сейчас продолжаются экстренные отключения света в Киеве, поэтому не действуют графики и распределение по группам.
По информации ДТЭК, из-за разрушения врагом объектов генерации самой сложной остается ситуация в частях Днепровского и Деснянского районов Киева.
В то же время еще около 44 тыс. домов в столице остаются без света. В компании добавили, что ремонтные работы продолжаются непрерывно, чтобы ликвидировать последствия российского обстрела.