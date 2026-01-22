В Киеве водолазы ГСЧС провели уникальную подводную спецоперацию в условиях мороза до –15°C, чтобы восстановить теплоснабжение и электричество в домах местных жителей.

Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко.

Уникальная спецоперация ГСЧС в Киеве

По словам Клименко, в результате российского обстрела одна из столичных ТЭЦ подверглась подтоплению из-за повреждения трубы.

Сейчас смотрят

— Это существенно затрудняло ремонт оборудования, от которого зависит тепло и электроснабжение в домах тысяч людей, — сказал он.

Министр рассказал, что водолазы ГСЧС начали работы по ликвидации повреждений в ледяной воде и экстремальных условиях.

Спецоперация длилась шесть суток, уточнил министр внутренних дел Украины. В конце концов утечку воды удалось остановить, благодаря чему службы смогли продолжить восстановительные работы.

В то же время министр отметил, что президент Украины Владимир Зеленский наградил:

орденом За мужество третьей степени – Артема Орлова, Дениса Фролова и Михаила Хижняка;

орденом Даниила Галицкого – Андрея Власенко;

медалью Защитнику Отечества – Антона Гайтана.

Клименко выразил искреннюю благодарность водолазам Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям за профессионализм.

По мнению главы МВД, именно это является примером ответственности и мужества личного состава ГСЧС, который дает возможность Украине держаться в самых сложных условиях.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.