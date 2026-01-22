Шесть суток в ледяной воде: как водолазы ГСЧС спасали ТЭЦ в Киеве от затопления после обстрела РФ
- Водолазы ГСЧС провели уникальную шестидневную спецоперацию в ледяной воде при температуре –15°C, чтобы ликвидировать подтопление столичной ТЭЦ, возникшее в результате российского обстрела.
- Благодаря действиям спасателей утечку воды остановили, что позволило вернуть тепло и свет в тысячи домов.
В Киеве водолазы ГСЧС провели уникальную подводную спецоперацию в условиях мороза до –15°C, чтобы восстановить теплоснабжение и электричество в домах местных жителей.
Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко.
Уникальная спецоперация ГСЧС в Киеве
По словам Клименко, в результате российского обстрела одна из столичных ТЭЦ подверглась подтоплению из-за повреждения трубы.
— Это существенно затрудняло ремонт оборудования, от которого зависит тепло и электроснабжение в домах тысяч людей, — сказал он.
Министр рассказал, что водолазы ГСЧС начали работы по ликвидации повреждений в ледяной воде и экстремальных условиях.
Спецоперация длилась шесть суток, уточнил министр внутренних дел Украины. В конце концов утечку воды удалось остановить, благодаря чему службы смогли продолжить восстановительные работы.
В то же время министр отметил, что президент Украины Владимир Зеленский наградил:
- орденом За мужество третьей степени – Артема Орлова, Дениса Фролова и Михаила Хижняка;
- орденом Даниила Галицкого – Андрея Власенко;
- медалью Защитнику Отечества – Антона Гайтана.
Клименко выразил искреннюю благодарность водолазам Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям за профессионализм.
По мнению главы МВД, именно это является примером ответственности и мужества личного состава ГСЧС, который дает возможность Украине держаться в самых сложных условиях.