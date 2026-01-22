Жилищная субсидия в феврале 2026 года останется ключевым инструментом для поддержки украинцев в пик отопительного сезона.

Факты ICTV узнавали подробнее, как рассчитывается размер помощи, какие услуги возмещает государство, какие условия оформления субсидии действуют для семей ВПЛ и арендаторов жилья.

Субсидии в Украине в феврале 2026

Жилищная субсидия – это государственная адресная поддержка для граждан, которые не имеют возможности самостоятельно оплачивать ЖКУ.

Сейчас смотрят

Речь идет о расходах на управление многоквартирным домом, коммунальные услуги, приобретение сжиженного газа или твердого и жидкого печного бытового топлива.

На протяжении 25 лет система субсидий эффективно помогает гражданам оплачивать коммунальные услуги в условиях ценовых изменений.

С момента создания в 1995 году программа регулярно совершенствуется, чтобы максимально соответствовать современным потребностям общества.

Субсидия 2026: на что государство возмещает средства

По информации Министерства социальной политики, семьи и единства Украины, в настоящее время в виде жилищных субсидий государство возмещает человеку расходы на:

установку, обслуживание и замену узлов коммерческого учета;

абонентское обслуживание для потребителей коммунальных услуг, предоставляемых в многоквартирных домах по индивидуальным договорам;

управление многоквартирным домом;

поставки и распределение природного газа, электрической и тепловой энергии, горячей воды, централизованного водоснабжения и водоотведения, управление бытовыми отходами;

приобретение сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива.

Помощь на приобретение печного топлива предоставляется один раз в год только тем домохозяйствам, которые не имеют централизованного отопления и не используют газ или электричество для обогрева жилья.

Как объяснили в Минсоцполитики, для получения субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг можно обратиться в:

ближайший сервисный центр Пенсионного фонда Украины;

Центр предоставления административных услуг (ЦНАП);

уполномоченное должностное лицо исполнительного органа сельского, поселкового, городского совета территориальной общины.

Как оформить субсидию семье ВПЛ, арендующей жилье

В Пенсионном фонде Украины рассказали, что семья, которая арендует жилье, а ее члены имеют статус внутренне перемещенного лица, имеет право на назначение субсидии. Нужно обратиться по зарегистрированному или фактическому месту жительства.

ВПЛ должно предоставить справку внутренне перемещенного лица для подтверждения фактического места жительства, кроме заявления и декларации установленного образца.

Для арендаторов и домохозяйств, полностью состоящих из ВПЛ, действует условие: при назначении субсидии не принимается во внимание имущественное положение лиц, официально зарегистрированных (прописанных) по этому адресу.

В то же время сама формула расчета размера помощи для переселенцев остается такой же, как и для всех других категорий граждан.

Как отметили в Пенсионном фонде, субсидия начисляется, если стоимость коммунальных услуг превышает сумму, которую семья способна оплатить самостоятельно.

Размер выплаты определяется индивидуально: он зависит от количества жителей, перечня услуг и общего дохода. То есть чем меньше зарабатывает семья, тем большее пособие она получает.

Кроме этого, выплаты на проживание, которые получают внутренне перемещенные лица, не включаются в общий среднемесячный доход при расчете жилищной субсидии.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.