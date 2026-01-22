В Купянске Харьковской области остаются только отдельные очаги российских военных в нескольких кварталах города.

Об этом в эфире телемарафона Єдині новини сообщил начальник управления коммуникации Группировки Объединенных сил Виктор Трегубов.

Трегубов о ситуации в Купянске

По словам Трегубова, в Купянске продолжается завершающая фаза зачистки города от российских подразделений.

Речь идет не о целых районах, а лишь о нескольких кварталах, где еще могут находиться оккупанты.

Ориентировочная численность российских военных в городе в настоящее время составляет до 50 человек.

Такие оценки делаются на основе перехватов радиосвязи: по последним данным, активных раций осталось около 20.

Российские военные, по словам спикера, не демонстрируют готовности к массовой сдаче в плен.

В плен попадают только единичные оккупанты — несколько человек в неделю. Основные силы сосредоточены в нескольких конкретных точках.

На флангах Купянска ситуация остается стабильной для Сил обороны Украины.

Российские войска регулярно пытаются прорваться к востоку от города за рекой и с северного направления, однако безрезультатно.

Трегубов подчеркнул, что позиции, которые российские войска уже потеряли, вернуть им будет объективно сложно, несмотря на постоянные попытки атак.

