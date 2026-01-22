В Купянске остается до полусотни оккупантов — Трегубов
В Купянске Харьковской области остаются только отдельные очаги российских военных в нескольких кварталах города.
Об этом в эфире телемарафона Єдині новини сообщил начальник управления коммуникации Группировки Объединенных сил Виктор Трегубов.
Трегубов о ситуации в Купянске
По словам Трегубова, в Купянске продолжается завершающая фаза зачистки города от российских подразделений.
Речь идет не о целых районах, а лишь о нескольких кварталах, где еще могут находиться оккупанты.
Ориентировочная численность российских военных в городе в настоящее время составляет до 50 человек.
Такие оценки делаются на основе перехватов радиосвязи: по последним данным, активных раций осталось около 20.
Российские военные, по словам спикера, не демонстрируют готовности к массовой сдаче в плен.
В плен попадают только единичные оккупанты — несколько человек в неделю. Основные силы сосредоточены в нескольких конкретных точках.
На флангах Купянска ситуация остается стабильной для Сил обороны Украины.
Российские войска регулярно пытаются прорваться к востоку от города за рекой и с северного направления, однако безрезультатно.
Трегубов подчеркнул, что позиции, которые российские войска уже потеряли, вернуть им будет объективно сложно, несмотря на постоянные попытки атак.