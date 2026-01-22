За прошедшие сутки Силы обороны на фронте ликвидировали не менее 1 070 российских военных.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Потери врага на 22 января 2026 года

личного состава – около 1 230 810 (+1 070) человек.

танков – 11 596 (+9) ед.

боевых бронированных машин – 23 943 (+5) ед.

артиллерийских систем – 36 516 (+53) ед.

РСЗО – 1 623 (+2) ед.

средств ПВО – 1 282 (+3) ед.

самолетов – 434 ед.

вертолетов – 347 ед.

БПЛА оперативно-тактического уровня – 112 828 (+669) ед.

крылатых ракет – 4 190 ед.

кораблей / катеров – 28 ед.

подводных лодок – 2 ед.

автомобильной техники и автоцистерн – 75 416 (+178) ед.

специальной техники – 4 049 ед.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 429-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

