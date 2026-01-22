Виктория Тарасова, редактор ленты новостей
Потери РФ на 22 января: ВСУ уничтожили 1 070 оккупантов и 53 артсистемы
За прошедшие сутки Силы обороны на фронте ликвидировали не менее 1 070 российских военных.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
Потери врага на 22 января 2026 года
- личного состава – около 1 230 810 (+1 070) человек.
- танков – 11 596 (+9) ед.
- боевых бронированных машин – 23 943 (+5) ед.
- артиллерийских систем – 36 516 (+53) ед.
- РСЗО – 1 623 (+2) ед.
- средств ПВО – 1 282 (+3) ед.
- самолетов – 434 ед.
- вертолетов – 347 ед.
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 112 828 (+669) ед.
- крылатых ракет – 4 190 ед.
- кораблей / катеров – 28 ед.
- подводных лодок – 2 ед.
- автомобильной техники и автоцистерн – 75 416 (+178) ед.
- специальной техники – 4 049 ед.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 429-е сутки.
