Несмотря на то, что пакет процветания для Украины, который состоит из нескольких документов, еще не готов, он должен дать положительный результат в будущем, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Как проинформировал глава государства, пакет процветания для Украины еще на стадии доработки.

— Что касается prosperity package, также мы обсуждали (с президентом США Дональдом Трампом, – Ред.) эту, извините за такие слова, кучу документов, потому что там действительно их несколько, они еще не готовы, но видим будущее с положительным результатом, — сказал Зеленский журналистам в пятницу.

Напомним, 24 декабря Зеленский сообщил, что девятый пункт проекта плана по прекращению войны в Украине предусматривает создание нескольких фондов для решения вопросов восстановления украинской экономики, целью будет привлечение $800 млрд за счет акционерного капитала, грантов, долговых обязательств, взносов частного сектора. Это, по его словам, поможет Украине полностью воплотить свой потенциал.

Зеленский подчеркивал, что согласно подпункту “А” девятого пункта США и европейские страны создадут фонд капитала и грантов с целевым размером $200 млрд для прозрачного и эффективного инвестирования в Украину. Однако президент отметил, что целевой размер в $200 млрд пока под вопросом, потому что неизвестно, согласится ли Европа.

30 декабря Зеленский сообщил, что президент США Дональд Трамп фокусируется на экономическом восстановлении Украины и считает, что это задача номер один для того, чтобы были рабочие места. Он добавил, что этот пакет называется “Пакет процветания” (Prosperity Package) – пакет восстановления для Украины.

