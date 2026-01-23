Россияне в следующем раунде мирных переговоров в Абу-Даби будут пытаться тянуть время и создавать ловушки для Украины, чтобы минимизировать риски для себя.

Об этом в эфире телемарафона Єдині новини в комментарии ведущей Яне Брензей заявил политолог Олег Саакян.

Ожидания от переговоров в Абу-Даби

— Наиболее вероятно, что россияне на полях этой трехсторонней встречи в Абу-Даби захотят провести двустороннюю встречу с Соединенными Штатами по экономическому сотрудничеству. Сюда же и тот миллиард долларов для трамповского Совета мира, — считает политолог.

Сейчас смотрят

Что касается созданного американским президентом Дональдом Трампом Совета мира, то он рассматривает его как крупный инвестиционный проект, где можно будет заработать деньги. Ведь компании будут заходить в Газу и восстанавливать ее.

По словам Олега Саакяна, россияне в этом контексте могут заявить американцам, что готовы отдать $1 млрд из замороженных российских активов, а потом и больше, под управление Соединенными Штатами для восстановления оккупированных территорий Украины.

— И здесь еще и Арктика, и еще много проектов, которые американцы кладут на стол переговоров с россиянами. Я думаю, что помощник президента России Юрий Ушаков и посланник Путина Кирилл Дмитриев, в частности, с этим туда и едут, — сказал политолог.

Что касается технической части переговоров, то от России там будет представитель из ГРУ (Главное разведывательное управление, — Ред.) и все низшие дипломаты, которые будут сидеть за столом переговоров с украинскими переговорщиками.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.