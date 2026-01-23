С 1 февраля 2026 года в Украине вступает в силу ряд изменений, касающихся социальных выплат, налогов, жилищных программ, связи и военного положения.

Так, среди ключевых нововведений – запуск 5G в новых городах, обновленный порядок отправки налоговых уведомлений и продление военного положения и мобилизации до 4 мая.

Что известно о том, что изменится для украинцев с 1 февраля 2026 года – читайте в материале Фактов ICTV.

єОселя: с 9 февраля вводятся новые ограничения по площади жилья

С 9 февраля 2026 года в Украине начинают действовать новые ограничения по площади жилья по программе єОселя.

Изменения в феврале в условиях программы єОселя касаются того, что предельная площадь квартиры составит до 52,5 м² для семьи из одного или двух человек.

Только на каждого следующего члена семьи можно будет добавить по 21 м², однако общая площадь квартиры все равно не сможет превышать 115,5 м².

Для частных домов установлены другие лимиты: до 62,5 м² для семьи из одного или двух человек, а также дополнительно 21 м² на каждого следующего члена семьи, но не более 125,5 м² общей площади.

В то же время в рамках изменений с февраля предусмотрены исключения. Превышение нормативной площади допускается не более чем на 10%, если возраст жилья составляет до трех лет. Для объектов недвижимости, которым более трех лет, превышение установленных норм площади не допускается.

Изменения с февраля 2026 года: кто из родителей еще может получить детское пособие

В рамках изменений с февраля 2026 года в Украине действуют четкие сроки назначения государственной помощи на детей. Так, помощь по уходу за ребенком до одного года предоставляется до месяца, в котором ребенку исполняется 12 месяцев включительно, при условии подачи заявления в Пенсионный фонд Украины не позднее месяца после достижения этого возраста.

Таким образом, родители детей, рожденных в январе 2025 года, могут обратиться за назначением этого пособия за январь и в феврале 2026 года.

В то же время пособие по уходу за ребенком по программе єЯсла назначается до достижения ребенком трех лет. Родители, чьим детям исполняется три года в январе 2026 года и которые работают полный рабочий день, должны подать заявление до конца января 2026 года, поскольку выплата начисляется с месяца обращения.

Зимнюю 1000 грн через Укрпочту можно потратить до конца февраля

Помимо прочего, изменения с февраля 2026 года коснутся срока использования средств по программе Зимняя поддержка для получателей, которые оформляли выплату через Укрпочту.

В частности, пенсионеры и другие социально уязвимые категории граждан могут потратить полученные зимние 1000 грн до конца февраля 2026 года.

Решение принято для того, чтобы у людей было больше времени на использование помощи на лекарства, продукты питания и другие разрешенные товары. Продление срока касается как тех, кто подавал заявку самостоятельно, так и получателей, которым средства были начислены автоматически.

Военное положение в Украине: изменения в феврале

Также изменения с февраля 2026 года предусматривают дальнейшее действие военного положения и всеобщей мобилизации в Украине. 13 января Верховная Рада поддержала соответствующие указы президента об их продлении с 3 февраля.

Ранее комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности единогласно рекомендовал парламенту принять указы №14366 и №14367. За продление военного положения проголосовали 330 народных депутатов, за продление всеобщей мобилизации – 312.

Согласно принятому решению, военное положение и мобилизация будут действовать до 4 мая 2026 года. Это уже 18-е голосование парламента по продлению этих режимов.

Запуск 5G в Украине с февраля: что известно о новых городах

Начиная с февраля к городам, где уже запустили 5G в Украине, присоединится Харьков. Впоследствии ожидается, что технология заработает еще в Киеве и Одессе.

На данный момент первым городом в Украине, где успешно заработала технология 5G, является Львов.

Новые правила налоговых уведомлений с февраля: что изменится в Украине

Изменения с февраля 2026 года коснутся порядка направления налоговых уведомлений-решений в Украине.

Так, с 26 февраля начнет действовать обновленный механизм направления НУР налогоплательщикам, утвержденный приказом Министерства финансов Украины от 9 октября 2025 года № 513.

Документ приводит процедуру в соответствие с нормами Налогового кодекса Украины и действующего законодательства, а также предусматривает обновление форм налоговых уведомлений-решений.

Изменения с февраля учитывают особенности уплаты налоговых обязательств в период военного положения: в случае уплаты налога в течение 30 дней после получения ППР штрафы и пеня не начисляются, а новое уведомление не формируется.

Кроме того, изменения с февраля 2026 года предусматривают новый порядок оформления НУР в случае ликвидации контролирующего органа, обновленную нумерацию и унифицированную структуру форм, а также дополнительные удобства для плательщиков.

В частности, в уведомлениях будет отображаться информация о судебных и административных обжалованиях, а для быстрой уплаты налоговых обязательств вводятся QR-коды.

Изменения с 1 февраля 2026 года: детям из семей ВПЛ готовят выплаты по 3000 грн

Ожидается, что с 1 февраля 2026 года всем детям из семей внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) могут начать выплачивать по 3000 грн ежемесячно.

О таком решении, принятом на базе Совета коалиции межфракционного объединения депутатов ВПЛ, сообщил глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

Он уточнил, что впереди еще юридическое оформление решения в виде постановления, поэтому вопрос находится под контролем парламента.

Китайский новый год: когда будут отмечать праздник в феврале

В 2026 году Китайский Новый год начнется 17 февраля и продлится 15 дней, завершаясь Фестивалем фонарей 3 марта 2026 года.

Дата празднования определяется по особой формуле – вторая новолуние после зимнего солнцестояния.

Так, в 2025 году солнцестояние произошло 21 декабря, поэтому вторая новолуние приходится на 17 февраля 2026 года.

Отметим, что 17 февраля начнется год Огненной Лошади по китайскому календарю. Лошадь – седьмой знак 12-летнего цикла, а стихия Огня придает году особую энергию, решительность и активность. Именно в день Китайского нового года меняется знак-покровитель: год Змеи заканчивается, а год Лошади официально начинается.

Традиционные празднования включают встречи семей, подготовку праздничного стола, украшение домов фонарями и участие в народных обрядах. Китайский Новый год-2026 станет временем новых начинаний, активности и планирования важнейших событий на следующие 12 месяцев.

