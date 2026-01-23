Трехсторонняя встреча в Абу-Даби начнется в пятницу, 23 января, вечером, сообщил советник президента Украины по коммуникациям Дмитрий Литвин.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Ожидание старта переговоров

В Офисе президента пояснили, что официального времени начала переговоров нет. Часть команд уже на месте и, возможно, уже ведут неформальные обсуждения.

В ОПУ подчеркнули, что партнеры сейчас часто работают в формате “во время обеда” или ожидания.

Ранее корреспондент телеканала Sky News Салли Локвуд сообщила, что в столице ОАЭ Абу-Даби начались трехсторонние мирные переговоры между Россией, США и Украиной.

— Однако мы еще не знаем, находятся ли украинцы и россияне в одной комнате, — подчеркнула она.

Эти переговоры должны стать первыми прямыми трехсторонними переговорами с начала войны России в Украине.

Президент Владимир Зеленский намекнул на эту встречу вчера во время сессии вопросов и ответов на Всемирном экономическом форуме в Давосе, отметив, что эта идея возникла в Вашингтоне в последний момент.

Кремль подтвердил свое участие в переговорах, заявив, что они будут учитывать результаты вчерашних переговоров между кремлевским диктатором Владимиром Путиным и посланцами США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером.

От Киева на переговорах будут присутствовать секретарь СНБО Рустем Умеров и глава Офиса президента Кирилл Буданов.

Москва заявила, что отправит заместителя начальника Генштаба Игоря Костюкова и команду чиновников Минобороны.

Владимир Зеленский сегодня подтвердил, что будут обсуждать территориальные вопросы.

Напомним, что Россия требует 20% территории Донецкой области, которую она оккупировала. Украина не уступает этому требованию.

