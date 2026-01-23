В нескольких регионах Украины введены экстренные отключения света: что известно
- По состоянию на утро 23 января графики почасовых отключений света не действуют в нескольких регионах Украины.
- Аварийные отключения будут отменены после стабилизации ситуации в энергосистеме, сообщает Укрэнерго.
- В ведомстве отмечают, что ситуация сложная, но энергетики работают над тем, чтобы как можно быстрее возобновить электроснабжение.
В нескольких регионах Украины из-за сложной ситуации в энергосистеме введены аварийные отключения электроэнергии.
Аварийные отключения света в нескольких регионах Украины
Как сообщают в Укрэнерго, экстренные отключения являются следствием сложной ситуации в энергосистеме, вызванной российскими обстрелами.
— Из-за вызванной последствиями российских обстрелов сложной ситуации в энергосистеме — в нескольких регионах Украины введены аварийные отключения электроэнергии, — говорится в сообщении ведомства в Telegram.
Отмечается, что ранее обнародованные графики в регионах, где применены аварийные отключения, не действуют. Энергетики работают над тем, чтобы как можно быстрее восстановить стабильное электроснабжение.
Аварийные отключения будут отменены после стабилизации ситуации в энергосистеме, добавляет Укрэнерго.
— Ситуация в энергосистеме может измениться. Следите за сообщениями на страницах оператора системы распределения (облэнерго) вашего региона, — добавляют в ведомстве.
Также Укрэнерго просит потребителей, у которых есть электроэнергия потреблять ее экономно.
Напомним, что ранее министр энергетики Денис Шмыгаль сообщил, что 22 января 2026 года энергетическая система Украины подверглась самым тяжелым нагрузкам после блэкаута в ноябре 2022 года.