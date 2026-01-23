В нескольких регионах Украины из-за сложной ситуации в энергосистеме введены аварийные отключения электроэнергии.

Аварийные отключения света в нескольких регионах Украины

Как сообщают в Укрэнерго, экстренные отключения являются следствием сложной ситуации в энергосистеме, вызванной российскими обстрелами.

— Из-за вызванной последствиями российских обстрелов сложной ситуации в энергосистеме — в нескольких регионах Украины введены аварийные отключения электроэнергии, — говорится в сообщении ведомства в Telegram.

Отмечается, что ранее обнародованные графики в регионах, где применены аварийные отключения, не действуют. Энергетики работают над тем, чтобы как можно быстрее восстановить стабильное электроснабжение.

Аварийные отключения будут отменены после стабилизации ситуации в энергосистеме, добавляет Укрэнерго.

— Ситуация в энергосистеме может измениться. Следите за сообщениями на страницах оператора системы распределения (облэнерго) вашего региона, — добавляют в ведомстве.

Также Укрэнерго просит потребителей, у которых есть электроэнергия потреблять ее экономно.

Напомним, что ранее министр энергетики Денис Шмыгаль сообщил, что 22 января 2026 года энергетическая система Украины подверглась самым тяжелым нагрузкам после блэкаута в ноябре 2022 года.

