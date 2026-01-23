На сегодняшнее утро в Киеве без отопления остаются около двух тысяч многоэтажек, сообщил городской глава Виталий Кличко.

Сколько домов в Киеве без отопления 23 января

В Telegram мэр Киева Виталий Кличко написал, что на утро 23 января без тепла в столице остаются еще 1 940 многоэтажек. По его словам, это дома, которые подключают во второй раз к системе теплоснабжения после обстрелов РФ 9 и 20 января.

Подавляющее большинство многоэтажек, которые на данный момент без тепла, находятся на левом берегу города, в Печерском районе, еще часть — в Голосеевском и Соломенском районах.

– Без теплоснабжения на сегодняшнее утро остаются еще 1 940 многоэтажек, которые подключают во второй раз после атак врага 9 и 20 января. Большинство этих домов на левом берегу города, в Печерском районе, часть – в Голосеевском и Соломенском районах, – написал он.

Таким образом за ночь коммунальщики и энергетики начали подачу теплоносителя еще в более чем 650 домов, добавил Виталий Кличко. Все службы продолжают работать над восстановлением теплоснабжения.

Напомним, что по состоянию на утро 23 января из-за сложной ситуации в энергосистеме, вызванной российскими обстрелами, в нескольких регионах Украины, введены аварийные отключения электроэнергии.

