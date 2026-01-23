За прошедшие сутки украинские военные на фронте ликвидировали по меньшей мере 1 280 российских военных.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Потери врага на 23 января 2026

личного состава – около 1 232 090 (+1280) человек.

танков – 11 599 (+3) ед.

боевых бронированных машин – 23 946 (+3) ед.

артиллерийских систем – 36 549 (+33) ед.

РСЗО – 1 623 ед.

средств ПВО – 1282 ед.

самолетов – 434 ед.

вертолетов – 347 ед.

БпЛА оперативно-тактического уровня – 113 277 (+449) ед.

крылатых ракет – 4 190 ед.

кораблей/катеров – 28 ед.

подводных лодок – 2 ед.

автомобильной техники и автоцистерн – 75556 (+140) ед.

специальной техники – 4 050 ед. (+1) ед.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 430-е сутки.

Сейчас смотрят

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.