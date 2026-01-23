Малиновская Ангелина, редактор ленты
Потери врага на 23 января: ВСУ уничтожили 1280 оккупантов и три танка
За прошедшие сутки украинские военные на фронте ликвидировали по меньшей мере 1 280 российских военных.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
Потери врага на 23 января 2026
- личного состава – около 1 232 090 (+1280) человек.
- танков – 11 599 (+3) ед.
- боевых бронированных машин – 23 946 (+3) ед.
- артиллерийских систем – 36 549 (+33) ед.
- РСЗО – 1 623 ед.
- средств ПВО – 1282 ед.
- самолетов – 434 ед.
- вертолетов – 347 ед.
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 113 277 (+449) ед.
- крылатых ракет – 4 190 ед.
- кораблей/катеров – 28 ед.
- подводных лодок – 2 ед.
- автомобильной техники и автоцистерн – 75556 (+140) ед.
- специальной техники – 4 050 ед. (+1) ед.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 430-е сутки.
