Министерство внутренних дел призвало украинцев приготовить запасы воды и продуктов на несколько дней в связи с режимом чрезвычайной ситуации в энергетике.

МВД призвало украинцев сделать запас еды и воды

— Во время чрезвычайной ситуации в энергетике заботьтесь о базовой готовности. Именно поэтому рекомендуем сделать дома запас на 3-5 дней, – говорится в сообщении МВД.

В ведомстве советуют прежде всего подготовить чемодан первой необходимости. В него следует положить документы, теплую одежду, аптечку, средства обогрева, средства личной гигиены и достаточное количество наличных.

Также украинцам советуют проверить заряд павербанков и других резервных источников питания, техническое состояние транспортных средств и наличие топлива.

Не следует забывать о домашних животных – для них рекомендуют заранее подготовить запас корма.

В МВД подчеркивают, что ситуация требует повышенного внимания и дисциплины.

Украинцев просят быть готовыми к усиленным мерам безопасности и внимательно следить за официальными сообщениями государственных органов.

Кроме того, важно позаботиться о безопасности детей и избегать пребывания на улице без острой необходимости в темное время суток.

В случае перебоев с теплом и электроснабжением гражданам советуют соблюдать базовые правила обогрева жилья: оставаться в одной, желательно самой маленькой комнате, тепло одеваться, пользоваться грелками и поддерживать легкую физическую активность.

❕Під час надзвичайної ситуації в енергетиці дбайте про базову готовність. Саме тому рекомендуємо зробити вдома запас на 3-5 діб: ▫️ Питної та технічної води

▫️ Продуктів тривалого зберігання

▫️ Необхідних медикаментів pic.twitter.com/lCQEvFKpp0 — МВС України (@MVS_UA) January 22, 2026

Напомним, министр энергетики Денис Шмыгаль сообщил, что четверг, 22 января, стал самым тяжелым днем для энергетической системы Украины после блэкаута в ноябре 2022 года.

