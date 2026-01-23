Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что во время встречи с президентом США Дональдом Трампом они договорились о поставке пакета ракет PAC-3 для систем Patriot.

Об этом глава государства заявил во время выступления на втором национальном Форуме талантливой молодежи в Киеве в пятницу, 23 января, сообщает Интерфакс-Украина.

Разговор Зеленского и Трампа: что известно

— Мы разговаривали вчера с президентом Трампом… Я час общался с президентом Трампом. И я получил, не буду говорить сколько, ракет PAC-3 для Patriot. Я знаю сколько этих ракет, этого пакета, сколько раз выдержит Украина ударов баллистики, — отметил президент.

Он добавил, что во время разговора с Трампом обсуждали глобальные вопросы, но также решили вопрос, который соответствовал его цели визита.

— Если я встречаюсь с кем-то, я должен что-то привезти в Украину. Только такой подход во время войны. Другого просто не может быть, — подчеркнул глава государства.

Ранее Зеленский заявил, что Украина на Всемирном экономическом форуме в Давосе договорилась о новом пакете помощи для усиления ПВО.

22 января украинский президент прибыл в Давос, где выступил перед участниками Всемирного экономического форума и встретился с Дональдом Трампом.

По ее итогам глава государства отметил, что встреча с американским лидером была “хорошей, продуктивной и содержательной”.

Президенты Украины и США обсудили мирные переговоры и усиление украинской ПВО.

