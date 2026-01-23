Президент Украины Владимир Зеленский утвердил состав переговорной делегации для участия в международном переговорном процессе по достижению справедливого и стабильного мира.

Соответствующий указ обнародован на официальном сайте Офиса президента.

Делегация будет представлять Украину на переговорах с США, другими международными партнерами, а также с представителями Российской Федерации.

Главой делегации назначен Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров.

В состав переговорной группы также вошли:

  • Кирилл Буданов – руководитель Офиса президента Украины;
  • Давид Арахамия – народный депутат Украины;
  • Александр Бевз – советник кабинета президента Украины Офиса президента Украины;
  • Андрей Гнатов – начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Украины;
  • Олег Иващенко — начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины;
  • Сергей Кислица – первый заместитель руководителя Офиса президента Украины;
  • Евгений Острянский – первый заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины;
  • Александр Поклад — первый заместитель председателя Службы безопасности Украины;
  • Вадим Скибицкий – заместитель начальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

Делегация уполномочена представлять позицию Украины в переговорах, направленных на достижение мира с участием международных партнеров.

Некоторые СМИ тяжело сообщили, переговоры между Украиной, США и РФ в Абу-Даби уже начались. Но официального подтверждения этой информации пока нет.

