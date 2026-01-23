Зеленский утвердил состав делегации: кто участвует в переговорах в Абу-Даби от Украины
Президент Украины Владимир Зеленский утвердил состав переговорной делегации для участия в международном переговорном процессе по достижению справедливого и стабильного мира.
Соответствующий указ обнародован на официальном сайте Офиса президента.
Делегация будет представлять Украину на переговорах с США, другими международными партнерами, а также с представителями Российской Федерации.
Главой делегации назначен Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров.
В состав переговорной группы также вошли:
- Кирилл Буданов – руководитель Офиса президента Украины;
- Давид Арахамия – народный депутат Украины;
- Александр Бевз – советник кабинета президента Украины Офиса президента Украины;
- Андрей Гнатов – начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Украины;
- Олег Иващенко — начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины;
- Сергей Кислица – первый заместитель руководителя Офиса президента Украины;
- Евгений Острянский – первый заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины;
- Александр Поклад — первый заместитель председателя Службы безопасности Украины;
- Вадим Скибицкий – заместитель начальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины.
Делегация уполномочена представлять позицию Украины в переговорах, направленных на достижение мира с участием международных партнеров.
Некоторые СМИ тяжело сообщили, переговоры между Украиной, США и РФ в Абу-Даби уже начались. Но официального подтверждения этой информации пока нет.