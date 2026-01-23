В Покровске сейчас находится до тысячи российских военнослужащих, часть из которых размещаются в посадках вокруг города и активно перемещаются.

Силы обороны продолжают сдерживать главные силы оккупантов к югу от железнодорожной дороги.

Об этом в интервью BBC сообщил командир 7 корпуса Десантно-штурмовых войск ВСУ генерал Евгений Ласийчук.

Сейчас смотрят

Силы обороны сдерживают россиян на Покровском направлении

— Я думаю, к весне противник будет истощен и немного снизит темпы своего продвижения, наступления. Но это, опять же, если не будет задействован еще какой-то резерв, например, морская пехота. Мы знаем, что она находится на слаживании и доукомплектовании. Не уверен, что ее используют именно на этом направлении, но это возможно, — сообщил Ласийчук.

По словам командира, подразделения 7 корпуса смогли выстроить устойчивую систему обороны на Покровском направлении.

Несмотря на значительное превосходство российских войск в ресурсах и численности, их возможности также не безграничны.

Генерал отметил, что со временем РФ будет вынуждена привлекать дополнительные резервы для продолжения наступательных действий в районе Покровска.

Однако эти силы могут понадобиться и на других участках фронта.

— Мы построили здесь устойчивую оборону. Противник, конечно же, превосходит в ресурсах и личном составе, но он тоже заканчивается. И это направление — одно из тех, где противник уже привлекает свои резервы. И мы же не должны забывать о Запорожском и Харьковском направлениях, куда он также должен привлекать свой личный состав, — рассказал военный.

На Покровском направлении 150 тыс. оккупантов

По данным Ласийчука, общая численность российских войск на Покровском направлении достигает до 150 тыс. человек. Непосредственно в пределах Покровска находится до одной тысячи оккупантов.

— Мы располагаем именно такой цифрой. Но это, опять же, с агломерацией этого населенного пункта. То есть они находятся в посадках, активно перемещаются и так далее, — сообщил он.

Генерал проинформировал, что в Мирнограде российские войска имеют определенное продвижение в южной части города, где пытаются сосредоточить силы.

Отдельные группы оккупантов пытаются просачиваться между боевыми порядками ВСУ на севере Покровска с целью выхода за пределы города.

Разграничительная линия на этом направлении проходит вдоль железнодорожной колеи, которая находится под контролем украинских военных. По словам командира, противнику почти не удается ее пересечь.

— А там, где есть его маленькие “островки”, которые он пытается занять, то он там уничтожается, он там долго не живет, — сообщил Евгений Ласийчук.

Потери врага – 2 тыс. военнослужащих ежемесячно

Командир добавил, что на Покровском направлении украинские военные ежемесячно уничтожают до 2 тыс. российских оккупантов, и эти показатели планируют наращивать.

— Смотря по дням, то я говорю своим штабам и командирам бригад: если мы 100 военнослужащих противника за сутки не уничтожили, то это для нас был плохой день. То есть у нас есть “ориентир”, к которому мы идем, и стараемся повышать эту цифру, — рассказал командир.

По убеждению генерала, российские войска не способны захватить всю территорию Донецкой области, поскольку не обладают достаточными ресурсами для достижения такой цели.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.