Процедуру досрочного прекращения договора с Энергоатомом инициирует Д.Трейдинг (ДТЭК). Это происходит после появления информации главы парламентского комитета по вопросам энергетики и ЖКУ Андрея Геруса, что из госкомпании могут быть выведены около 2 млрд грн в пользу частных трейдеров, среди которых Д.Трейдинг.

ДТЭК хочет расторгнуть соглашение с Энергоатомом

Как говорится в сообщении компании, Д.Трейдинг официально обратилась в государственную энергогенерирующую компанию Энергоатом с предложением прекратить дальнейшее выполнение взаимных обязательств по договору, заключенному по результатам последнего аукциона, с согласия сторон.

Отмечается, что это решение принято с учетом критических оценок со стороны экспертной среды относительно внешних обстоятельств и условий, в которых проводился аукцион и не зависели от компании.

Ввиду этого Д.Трейдинг считает правильным “инициировать процедуру досрочного прекращения договора с Энергоатомом, потому что обстоятельства, при которых он был заключен, стали предметом публичных дискуссий”.

– Компания Ахметова могла до конца января заработать на этой сделке примерно 400 млн грн, однако после окончательного разрыва сделки этого не будет. И недопроданный объем энергии Энергоатом может быстро выставить на продажу по рыночной цене, – написал в Facebook редактор издания Наши деньги Юрий Николов.

Напомним, что Герус в своем обращении к премьер-министру Юлии Свириденко заявлял, что Энергоатом из-за “вопиющей некомпетентности или коррупционной заинтересованности” может потерять около 2 млрд грн, продав значительный объем электроэнергии перед повышением прайс-кепов (ценовых ограничений).

По данным Геруса, идея повышения прайс-кепов обсуждалась на закрытых совещаниях с 8 января, о чем руководство Энергоатома знало.

В то же время, 12-15 января Нацкомиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), публично заявляла, что цены останутся неизменными.

14 января Энергоатом, не дождавшись решения о пересмотре цен, провел аукцион и продал 2 100 МВт электроэнергии по старым, более низким ценам.

Однако, как сообщает нардеп, 16 января НКРЭКУ внезапно с нарушением процедур повысила прайс-кепы на 82,5% — до 15 тыс. грн за МВт-час.

Как утверждает Герус, разница между аукционной и новой рыночной ценой может привести к тому, что Энергоатом недополучит около 2 млрд грн, которые могут стать прибылью частных трейдеров.

