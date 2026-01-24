Следующая встреча украинской, американской и российской сторон по мирному процессу состоится уже 1 февраля, сообщают СМИ.

Следующий раунд мирных переговоров между Украиной, США и РФ

Журналист Axios Барак Равид сообщил, что следующий раунд переговоров между Украиной, США и РФ в Абу-Даби (Объединенные Арабские Эмираты) состоится 1 февраля.

— Трехсторонние переговоры между США, Россией и Украиной возобновятся в следующее воскресенье (через 8 дней) в Абу-Даби, заявляет представитель США, — написал он в соцсети Х в субботу.

В то же время официального подтверждения со стороны Украины, США или РФ относительно даты следующей встречи пока нет.

Сейчас смотрят

Напомним, что 24 января в Абу-Даби завершились мирные переговоры Украины, РФ и США. Это первый за довольно долгое время формат двухдневных трехсторонних встреч.

Переговоры продолжались при участии военных трех сторон. Со стороны Украины были сегодня Рустем Умеров, Кирилл Буданов, Андрей Гнатов, Давид Арахамия, Сергей Кислица, Вадим Скибицкий.

С американской стороны участие взяли Стив Уиткофф, Джаред Кушнер, Дэн Дрисколл, Алекс Гринкевич, Джош Грюнбаум. С российской стороны были представители военной разведки и их армии.

В то же время, президент Украины Владимир Зеленский, сообщая об итогах этих встреч, заявил, что продолжение возможно на следующей неделе.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.