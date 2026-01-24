Перехватчики СБУ уничтожили более 400 Шахедов за несколько месяцев
Перехватчики ПВО Центра спецопераций Альфа СБУ за короткое время ликвидировали 400 вражеских ударных дронов.
Об этом сообщили в Службе безопасности Украины.
Перехватчики Альфы СБУ: как защищают украинское небо
В СБУ отметили, что именно дроны типа Shahed Россия системно использует для террора украинских городов.
Под ударами оказываются жилые кварталы, больницы, объекты энергетики и другая критическая инфраструктура.
Как отметили в СБУ, каждый сбитый беспилотник означает уменьшение угрозы для гражданского населения и инфраструктуры.
В СБУ также сообщили, что подразделение продолжает набор специалистов в команду перехватчиков ПВО.
Будущим кандидатам обещают профессиональную подготовку, современное оснащение, слаженную команду и поддержку командиров.
Напоминаем, что в ночь на 24 января Россия осуществила массированную ракетно-дроновую атаку по Украине.
По данным Воздушных сил ВСУ, враг применил 396 средств воздушного нападения, в частности ракеты Циркон, Искандер-М/С-300, Х-22/Х-32, а также 375 ударных беспилотников.
Основной удар был направлен по Киевской области.
Силы ПВО уничтожили и подавили 372 воздушные цели, однако зафиксировано попадание ракет и дронов и падение обломков в ряде регионов. Информация о последствиях уточняется