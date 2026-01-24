Более 80% предприятий Беларуси работают на российский оборонный заказ — разведка
- Большинство предприятий Беларуси вовлечены в выполнение российского гособоронзаказа.
- Белорусский ВПК после 2022 года интегрировался в военную промышленность РФ.
- Беларусь выступает тылом России и помогает обходить санкционные ограничения.
Большинство белорусских предприятий вовлечены в выполнение российского государственного оборонного заказа после начала полномасштабной войны против Украины.
Об этом сообщил первый заместитель главы Службы внешней разведки Украины Олег Луговский в интервью Укринформу.
Белорусский ВПК и оборонные заказы России
По словам Луговского, с начала полномасштабного вторжения России в Украину белорусский военно-промышленный комплекс фактически интегрировался в российский.
Беларусь остается ключевым и фактически единственным союзником РФ на Западном направлении.
Он отметил, что более 80% белорусских предприятий привлечены к выполнению российского государственного оборонного заказа и Государственной программы вооружений РФ на 2025–2034 годы.
Кроме того, территория Беларуси активно используется для поставки технологий и продукции на предприятия российского ВПК с целью обхода международных санкций.
Луговской сообщил, что белорусские предприятия ремонтируют бронетанковую и ракетно-артиллерийскую технику, средства связи, автоматизированные системы управления, а также авиационную технику российской армии.