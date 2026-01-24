Большинство белорусских предприятий вовлечены в выполнение российского государственного оборонного заказа после начала полномасштабной войны против Украины.

Об этом сообщил первый заместитель главы Службы внешней разведки Украины Олег Луговский в интервью Укринформу.

Белорусский ВПК и оборонные заказы России

По словам Луговского, с начала полномасштабного вторжения России в Украину белорусский военно-промышленный комплекс фактически интегрировался в российский.

Беларусь остается ключевым и фактически единственным союзником РФ на Западном направлении.

Он отметил, что более 80% белорусских предприятий привлечены к выполнению российского государственного оборонного заказа и Государственной программы вооружений РФ на 2025–2034 годы.

Кроме того, территория Беларуси активно используется для поставки технологий и продукции на предприятия российского ВПК с целью обхода международных санкций.

Луговской сообщил, что белорусские предприятия ремонтируют бронетанковую и ракетно-артиллерийскую технику, средства связи, автоматизированные системы управления, а также авиационную технику российской армии.

