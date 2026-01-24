Российская власть не демонстрирует готовности к настоящим переговорам о прекращении войны против Украины.

Об этом сообщил первый заместитель главы Службы внешней разведки Украины Олег Луговский в интервью Укринформу.

Россия не готова к настоящим переговорам: заявление разведки

По словам Луговского, по имеющимся разведывательным данным, кремлевская верхушка пока не настроена на реальное прекращение войны и использует переговорную риторику как инструмент затягивания времени.

Он отметил, что в Москве верят в возможность достичь своих целей путем давления на фронте и создания масштабных проблем в тылу Украины, в частности через энергетические удары и блэкауты.

На вопрос о так называемых “красных линиях” России в переговорах Луговский объяснил, что они не являются постоянными и могут меняться в зависимости от ситуации.

Среди ключевых требований РФ он назвал неприсоединение Украины к альянсам безопасности и отсутствие на ее территории иностранных военных контингентов.

В то же время представитель разведки подчеркнул, что Кремль в любой момент может выдвинуть новые “красные линии”, чтобы искусственно замедлить или заблокировать переговорный процесс.

В этом же интервью Укринформу Олег Луговский также заявил, что Россия в 2026 году сохраняет значительный военный потенциал и не планирует снижать темпы мобилизации.

По данным Службы внешней разведки, РФ ежегодно набирает сотни тысяч военных на контракт и в добровольческие подразделения, а также активно развивает войска беспилотных систем.

Кроме того, разведка сообщает, что Россия опирается на помощь Беларуси, где более 80% предприятий вовлечены в выполнение российского государственного оборонного заказа.

