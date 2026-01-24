Россия ежегодно пополняет свою армию сотнями тысяч новых военных, несмотря на значительные потери на фронте.

Об этом сообщил первый заместитель главы Службы внешней разведки Украины Олег Луговский в интервью Укринформу.

Мобилизационные планы России и приоритеты армии

По словам Луговского, Россия не планирует снижать темпы мобилизации и в 2026 году намерена привлечь в армию еще около 409 тыс. военнослужащих.

По данным разведки, российская сторона считает нынешнюю модель пополнения армии эффективной благодаря высоким финансовым выплатам и социальным льготам для контрактников.

Он отметил, что около 90% лиц, подписавших контракт в 2025 году, были направлены именно на пополнение потерь в действующих подразделениях.

Отдельный приоритет российского командования — войска беспилотных систем.

Годовая потребность РФ в таких специалистах оценивается почти в 80 тыс. военных.

В отличие от штурмовых подразделений, в этом направлении ставка делается на качество подготовки кадров.

По словам Луговского, будущих операторов дронов активно ищут среди студентов технических вузов и других учебных заведений России, привлекая их значительными финансовыми стимулами.

В то же время разведка фиксирует неравномерное выполнение мобилизационных планов в регионах РФ.

Лучшие показатели имеют Дальневосточный, Уральский и Приволжский федеральные округа, тогда как Центральный федеральный округ и Северный Кавказ системно проваливают плановые показатели.

В этом же интервью Олег Луговской также сообщил, что большинство белорусских предприятий после начала полномасштабной войны интегрировались в российский военно-промышленный комплекс.

По его словам, более 80% предприятий Беларуси привлечены к выполнению российского государственного оборонного заказа и программ вооружений РФ.

Территория Беларуси используется для поставки технологий и продукции российскому ВПК с целью обхода международных санкций, а также для ремонта военной техники армии РФ.

