За прошедшие сутки на фронте Силы обороны Украины ликвидировали почти тысячу российских захватчиков.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ.

На конец прошедших суток на фронте произошло 119 боевых столкновений. Российские войска нанесли 62 авиационных удара, сбросив 145 управляемых бомб. Также оккупанты привлекли для поражения 3339 дронов-камикадзе и осуществили 2779 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.

Потери врага на 24 января

личного состава – около 1 233 020 (+930) человек,

танков – 11 603 (+4) ед.,

боевых бронированных машин – 23 949 (+3) ед.,

артиллерийских систем – 36 580 (+31) ед.,

РСЗО – 1 623 ед.,

средств ПВО – 1 283 (+1) ед.,

самолетов – 434 ед.,

вертолетов – 347 ед.,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 114 049 (+772) ед.,

крылатых ракет – 4 190 ед.,

кораблей / катеров – 28 ед.,

подводных лодок – 2 ед.,

автомобильной техники и автоцистерн – 75 644 (+88) ед.,

специальной техники – 4 050 ед.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 431-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Источник : Генштаб ВСУ

