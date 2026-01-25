За прошедшие сутки на фронте Силы обороны Украины ликвидировали более тысячи российских захватчиков.

Об этом говорится в сведении Генерального штаба ВСУ.

Потери врага на 25 января

личного состава – около 1 234 040 (+1020) человек,

танков – 11 605 (+2) ед.,

боевых бронированных машин – 23 950 (+1) ед.,

артиллерийских систем – 36 612 (+32) ед.,

РСЗО – 1 624 (+1) ед.,

средств ПВО – 1 286 (+3) ед.,

самолетов – 434 ед.,

вертолетов – 347 ед.,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 114 896 (+847) ед.,

крылатых ракет – 4 205 (+15) ед.,

кораблей / катеров – 28 ед.,

подводных лодок – 2 ед.,

автомобильной техники и автоцистерн – 75 759 (+115) ед.,

специальной техники – 4 050 ед.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 432-е сутки.

Сейчас смотрят

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.