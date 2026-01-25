Виктория Тарасова, редактор ленты новостей
Потери врага на 25 января: ВСУ уничтожили 1020 оккупантов и три вражеские системы ПВО
За прошедшие сутки на фронте Силы обороны Украины ликвидировали более тысячи российских захватчиков.
Об этом говорится в сведении Генерального штаба ВСУ.
Потери врага на 25 января
- личного состава – около 1 234 040 (+1020) человек,
- танков – 11 605 (+2) ед.,
- боевых бронированных машин – 23 950 (+1) ед.,
- артиллерийских систем – 36 612 (+32) ед.,
- РСЗО – 1 624 (+1) ед.,
- средств ПВО – 1 286 (+3) ед.,
- самолетов – 434 ед.,
- вертолетов – 347 ед.,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 114 896 (+847) ед.,
- крылатых ракет – 4 205 (+15) ед.,
- кораблей / катеров – 28 ед.,
- подводных лодок – 2 ед.,
- автомобильной техники и автоцистерн – 75 759 (+115) ед.,
- специальной техники – 4 050 ед.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 432-е сутки.
