Зеленский: Документ о гарантиях безопасности от США готов на 100%
- Владимир Зеленский сообщил, что соглашение о гарантиях безопасности между Украиной и США уже полностью готово к подписанию.
- Сейчас стороны согласовывают дату и место проведения процедуры, после чего документ будет представлен на ратификацию в Конгресс США и Верховную Раду.
Документ, касающийся предоставления гарантий безопасности от Соединенных Штатов Америки для Украины, уже полностью готов.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время общения с журналистами на пресс-конференции в Вильнюсе.
Зеленский о гарантиях безопасности от США
По словам президента, Украина ожидает от партнеров готовности относительно даты и места подписания документа о гарантиях безопасности со стороны США.
– Для нас гарантия безопасности, прежде всего – это двусторонняя гарантия безопасности США. Документ готов на 100%. Мы ожидаем от партнеров готовности указать место, где его подпишем, – сказал Зеленский.
Он отметил, что после этого документ направят на ратификацию в Конгресс США и украинский парламент.
23 декабря президент Владимир Зеленский сообщал, что договоренность о гарантиях безопасности для Украины от США готова к подписанию, а дата и место – зависит от американского президента Дональда Трампа.
По мнению Зеленского, Украина готова подписать важный документ, который, без всяких сомнений, станет историческим.