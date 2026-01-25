Документ, касающийся предоставления гарантий безопасности от Соединенных Штатов Америки для Украины, уже полностью готов.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время общения с журналистами на пресс-конференции в Вильнюсе.

Зеленский о гарантиях безопасности от США

По словам президента, Украина ожидает от партнеров готовности относительно даты и места подписания документа о гарантиях безопасности со стороны США.

– Для нас гарантия безопасности, прежде всего – это двусторонняя гарантия безопасности США. Документ готов на 100%. Мы ожидаем от партнеров готовности указать место, где его подпишем, – сказал Зеленский.

Он отметил, что после этого документ направят на ратификацию в Конгресс США и украинский парламент.

23 декабря президент Владимир Зеленский сообщал, что договоренность о гарантиях безопасности для Украины от США готова к подписанию, а дата и место – зависит от американского президента Дональда Трампа.

По мнению Зеленского, Украина готова подписать важный документ, который, без всяких сомнений, станет историческим.

