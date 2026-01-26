Украинская сторона готовится к проведению новых трехсторонних встреч на этой неделе.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский по итогам доклада Украины после переговоров с американской и российской сторонами в Объединенных Арабских Эмиратах.

Зеленский о трехсторонних встречах

– Это был первый за долгое время формат трехстороннего диалога для окончания войны, – обратил внимание Зеленский.

По его словам, на встречах обсудили спектр важных вопросов, прежде всего военных, которые необходимы для окончания полномасштабной войны России против Украины.

Как отметил президент, делегации обсудили также сложные политические вопросы, которые до сих пор остаются нерешенными.

Зеленский отметил, что украинская команда проанализировала ключевые позиции всех сторон.

В то же время президент рассказал, что назначил рамки дальнейшей дипломатической работы. Владимир Зеленский анонсировал, что Украина готовится к новым трехсторонним встречам на этой неделе.

В течение 23-24 января состоялись трехсторонние переговоры между командами Украины, России и США в Абу-Даби. Факты ICTV анализировали, есть ли реальный прогресс и чего стоит ожидать дальше от диалога.

