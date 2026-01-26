Во вторник, 27 января, во всех регионах Украины вводятся почасовые отключения электроэнергии и ограничения мощности для промышленных потребителей.

Об этом сообщает Укрэнерго.

Графики отключения света по всей Украине

Причиной введения ограничительных мер стали последствия российских ракетно-дроновых атак на объекты энергетической инфраструктуры Украины.

Ситуация в энергосистеме может меняться, поэтому время и объем отключений по конкретному адресу советуют проверять на официальных страницах облэнерго в своем регионе.

В Укрэнерго призывают граждан экономно потреблять электроэнергию в те периоды, когда она подается по графику.

Графики отключения света в Киевской области

Как будут отключать электричество завтра в Киевской области, можно узнать на страницах ДТЭК. Компания предоставила графики отключения света на 27 января.

Напомним, по словам президента Владимира Зеленского, наиболее напряженная ситуация в энергетической сфере в настоящее время фиксируется в Киеве и Киевской области, в Харьковской, Черниговской, Сумской, Днепропетровской и Запорожской областях.

По состоянию на 26 января в Киеве более 1,2 тыс. многоквартирных домов до сих пор не подключены к теплоснабжению.

