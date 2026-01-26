Графики отключения света 27 января: как будут действовать ограничения во вторник
Во вторник, 27 января, во всех регионах Украины вводятся почасовые отключения электроэнергии и ограничения мощности для промышленных потребителей.
Об этом сообщает Укрэнерго.
Графики отключения света по всей Украине
Причиной введения ограничительных мер стали последствия российских ракетно-дроновых атак на объекты энергетической инфраструктуры Украины.
Ситуация в энергосистеме может меняться, поэтому время и объем отключений по конкретному адресу советуют проверять на официальных страницах облэнерго в своем регионе.
В Укрэнерго призывают граждан экономно потреблять электроэнергию в те периоды, когда она подается по графику.
Графики отключения света в Киевской области
Как будут отключать электричество завтра в Киевской области, можно узнать на страницах ДТЭК. Компания предоставила графики отключения света на 27 января.
Напомним, по словам президента Владимира Зеленского, наиболее напряженная ситуация в энергетической сфере в настоящее время фиксируется в Киеве и Киевской области, в Харьковской, Черниговской, Сумской, Днепропетровской и Запорожской областях.
По состоянию на 26 января в Киеве более 1,2 тыс. многоквартирных домов до сих пор не подключены к теплоснабжению.