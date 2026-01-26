За прошедшие сутки на фронте зафиксировано 129 боевых столкновений.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Противник нанес 61 авиационный удар, сбросил 155 управляемых авиабомб.

Сейчас смотрят

Кроме того, применил 4983 дрона-камикадзе и осуществил 2782 обстрела населенных пунктов и позиций наших войск.

Карта боевых действий в Украине на 26 января 2026

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 433-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.