Виктория Тарасова, редактор ленты новостей
Карта боевых действий на 26 января 2026 года – ситуация на фронте
За прошедшие сутки на фронте зафиксировано 129 боевых столкновений.
Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
Противник нанес 61 авиационный удар, сбросил 155 управляемых авиабомб.
Кроме того, применил 4983 дрона-камикадзе и осуществил 2782 обстрела населенных пунктов и позиций наших войск.
Карта боевых действий в Украине на 26 января 2026
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 433-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
